¿Debe preocupar la deflación en Venezuela que registró en febrero el OVF? - Runrun

De acuerdo con las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, en febrero de 2024, Venezuela registró una deflación de 0,5%. La deflación es el fenómeno contrario a la inflación y consiste en una caída de precios. El OVF precisa que, en el caso venezolano, esto se presentó de forma puntual en el mes dos de 2024 y no se observaba en muchos años.

Destacaron que pese a la deflación puntual registrada el pasado mes, la tasa interanual de inflación (de febrero de 2023 a febrero de 2024) se ubicó en 85%, que sigue siendo una cifra alta.

Entre los factores que explican esta caída de los precios o deflación, de acuerdo con el OVF, están «la apreciación nominal del tipo de cambio de 1,2%, al pasar la cotización del dólar de Bs 38,42 a Bs 37,96, debido a las mayores ventas de divisas del BCV y a la menor emisión de dinero por parte del instituto emisor».

Destacan también que en febrero de 2024 en el rubro alimentos, que es el que tiene mayor ponderación en el índice, «se observaron algunas rebajas y ofertas en algunos bienes de consumo como expresión de la debilidad de la demanda y la caída del consumo».

En todo el país, según las cifras de este ente independiente, los precios de los alimentos disminuyeron 3,1% y lo mismo sucedió en el transporte de taxis y otros medios de movilidad individual.

Pero, como contraparte, en el rubro comunicaciones se registró un aumento de 1,9%; esparcimiento aumentó 1,7% y en el equipamiento del hogar, vestido y calzado los precios aumentaron en 1,4%.

Por regiones, la deflación se reflejó con 0,1% en el Área Metropolitana de Caracas, 1,3% en Anzoátegui y 0,6% en Nueva Esparta, en tanto que en Zulia los precios se incrementaron ligeramente 0,1%.

Deflación de febrero en Venezuela: ¿cuál es la contracara?

José Guerra, fundador del OVF y economista, declaró en entrevista a VPI TV que es más fácil curar una inflación que una deflación y detalló qué ocurre en el caso venezolano.

«La deflación es un mal poco común, pero que es muy difícil de resolver (…) A nosotros en el OVF

nos dio una deflación de 0,5% en febrero, es decir, los precios cayeron en promedio 0,5%.Los factores que determinaron este comportamiento de precios ese mes fue que el BCV mantiene una política agresiva de intervenciones cambiarias ofertando básicamente dólares de la compañía Chevron, que es la que suple la mayor cantidad de dólares en Venezuela. Esos dólares van a venderse y encuentran pocos bolívares en el mercado, por lo que el tipo de cambio, en lugar de aumentar en febrero, disminuyó», explicó Guerra.

Dijo que es positivo cuando los precios se estabilizan y tienen una inflación moderada de máximo 3%, pero recalcó que en Venezuela aún no se ha producido esta estabilización, ya que la inflación de los últimos 12 meses es de 85% y sigue siendo muy elevada.

«Los precios están cayendo, pero sigue siendo muy elevada esa inflación interanual. Para el consumidor esto puede significar un alivio, porque no es lo mismo enfrentar una inflación mensual de 4%, 5%, 6% ó 7% mensual que una de 3%, 2% ó 1%», precisó.

No obstante, advirtió que en Venezuela se está presentando una situación de «mortandad de negocios» ya que debido a la disminución del consumo, muchos tuvieron que rebajar precios.

«La contracara de esa deflación es que los negocios tuvieron que poner ofertas y, en consecuencia,

los que no pudieron mantener ritmo de ventas está cerrando. Es un proceso de desinflación que se está llevando la actividad económica (…) ¿Qué pasará a futuro? No lo sabemos. Lo que sí podemos conjeturar es que el si el Banco Central mantiene su política de estabilidad cambiaria y el bolívar en lugar de tener un leve aumento, empieza a caer, es como el preludio de una crisis futura», advirtió.

#BuenosDiasVPItv | José Guerra, economista, “Uno se alegra cuando los precios se estabilizan, esto puede significar un alivio para el consumidor, sin embargo, los negocios no están vendiendo”. Conéctate al programa #EnVivo aquí: https://t.co/IIeuGYXYUt pic.twitter.com/eWJv6DRvjh — VPItv (@VPITV) March 8, 2024

Guerra enfatizó que tanto la hiperinflación -que ya atravesó Venezuela por más de como la deflación son «enfermedades muy raras» en el cuerpo económico de un país.

No obstante, aclaró que en nuestro la deflación se ha presentado en momentos puntuales y solo llegó a estar presente durante un año en la década de los 60.

«El tratamiento para una hiperinflación suele ser más conocido y duran poco, pero salir de la deflación es difícil. Ahora, vamos a estar claros. No es el caso de Venezuela, Venezuela tuvo un caso puntual de deflación en febrero Y cuando se revisan las estadísticas hay como diez casos de deflación en la historia reciente de Venezuela y son puntuales, de un mes. La deflación de un año en Venezuela fue en 1962 porque había

una fuerte contracción económica», refirió.

#BuenosDiasVPItv | José Guerra, economista, “El peligro de la deflación es que la actividad económica cae, no hay consumo y las empresas no reciben demanda”, advirtió. Conéctate al programa #EnVivo aquí: https://t.co/IIeuGYXYUt pic.twitter.com/MIqMgTma2C — VPItv (@VPITV) March 8, 2024

Los riesgos de la deflación

El economista José Guerra alertó que si la deflación se mantiene es un verdadero peligro por los efectos que causa.

«Cuando hay deflación la actividad económica cae, la economía entra en recesión y se pierden puestos de trabajo, porque la gente anticipa que los precios van a seguir bajando y no consume. Lo contrario cuando hay inflación, que la gente sale a comprar. Entonces las empresas, al ver que no tienen demanda, bajan los precios,y se crea un círculo vicioso que lleva a que las empresas no tengan flujo de caja y no inviertan», abundó.

Refirió el caso de países como Japón, que vivió casi siete años de deflación «y prácticamente perdió la década de los 90 con la economía adormecida, sin demanda».

«Trataron de devaluar el yen y el gobierno empezó a gastar, a construir puentes y carreteras para inyectarle plata a la economía y crear una expectativa de que los precios iban a subir, para que la gente saliera a consumir los bienes. Eso hicieron, además de provocar una depreciación del yen para hacer

más competitivos los productos japoneses en el exterior, para generar empleos en lo interno y que la maquinaria se empezara a mover», contó.

¿Qué pasará si el dólar sigue abaratándose?

Con respecto a las expectativas de la economía venezolano, el fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas comentó que si el dólar sigue abaratándose en Venezuela, «el mejor negocio no va a ser producir acá, sino transformarse en importador, porque todos los productos importados llegan más baratos al país».

«Es lo que técnicamente se llama apreciación del tipo de cambio real. Es decir, el bolívar puede comprar más afuera que en Venezuela. Esa es la muerte del sector industrial y agrícola, hay que verlo con mucho cuidado», sostuvo.

Destacó que, como economista, conoce bien las consecuencias que ha sufrido Venezuela por esa política gubernamental «que baja el tipo de cambio para tener la inflación controlada artificialmente, para luego sacrificar toda la actividad económica».