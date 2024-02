Aveledo considera que el capítulo de María Corina Machado no está cerrado - Runrun

El otrora secretario de la MUD sostuvo que deben haber negociaciones que no salen a flote

Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y exsecretario de la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sostuvo que el capítulo aún no está cerrado en cuanto a la inhabilitación de la candidata presidencial por la oposición, María Corina Machado.

“No creo que esa decisión tan rara del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a formalidad, sea el final, no creo que sea un capítulo cerrado”, dijo Aveledo en un programa de radio.

Aveledo indicó que sin acuerdo político es complicado que Venezuela alcance los cambios socioeconómicos que necesita.

El político sentenció que probablemente se estén llevando a cabo conversaciones que no salen a luz pública.

A juicio de Aveledo, los Acuerdos de Barbados no han muerto y por ello se requiere serenidad y sindéresis para generar los cambios que el país necesita.

Aveledo puso como ejemplo el Pacto de Punto Fijo que permitió la gobernabilidad entre los partidos de Acción Democrática y Copei.

“Hay que mirar el ejemplo de ese momento, este periodo no puede deslastrarse, hubo 40 años de convivencia a las que Venezuela se habituó. La historia no se repite, pero cada etapa no arranca de cero, hay antecedentes que influyen”.