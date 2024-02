Plataforma Unitaria no planea sustituir candidatura a presidenciales de María Corina Machado...por ahora - Runrun

El triunfo de María Corina Machado en la Primaria organizada por la oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática, que la convirtió en abanderada para las elecciones presidenciales previstas en 2024, así como la ratificación de la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin cumplir con los procesos legales, impone nuevos escenarios a los actores políticos, que buscan la salida del oficialismo del poder por la vía democrática.

Pero, ahora, la Plataforma Unitaria está en una encrucijada para determinar cuál es la ruta a seguir y quién sería el sustituto de Machado en la candidatura presidencial, en caso de que se llegue a considerar esta alternativa.

El Pitazo entrevistó a analistas políticos y miembros de la Plataforma Unitaria y el comando de campaña de Machado, para saber si han discutido los nombres de posibles sucesores si la candidata sigue imposibilitada para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tres fuentes de oposición aseguran que el tema ha sido abordado solo en conversaciones informales porque el objetivo de la Plataforma Unitaria está centrado en que se levante la restricción contra Machado en cumplimiento del Acuerdo de Barbados, suscrito por el Gobierno y la oposición en octubre de 2023, que establece un mecanismo para las habilitaciones.

“Tenemos que agotar la vía de la presión al gobierno de Nicolás Maduro. No podemos ceder al primer obstáculo. Aunque todos no tenemos las mismas ideas, estamos claros en que María Corina cuenta con un gran liderazgo. De no ser ella la candidata, su voz será la de más peso a la hora de seleccionar a su sucesor o sucesora. Sin embargo, para eso hay que esperar. Hay que agotar todas las rutas que puedan lograr que se inscriba ante el Consejo Nacional Electoral”, indica un miembro de la Plataforma Unitaria que solicitó no ser identificado en este reportaje.