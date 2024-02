Leopoldo López en entrevista a EFE: “En cuanto haya una ventanita yo regreso a Venezuela” - Runrun

Una década después de las masivas manifestaciones en Venezuela por las que fue condenado a más de 13 años de cárcel, el opositor venezolano Leopoldo López asegura que volvería al país cuando exista una oportunidad.

En una entrevista que concedió a la agencia española EFE, López afirmó: «En cuanto haya una ventanita yo regreso», aunque evitó responder si volvería para buscar presidir un nuevo gobierno.

El dirigente comentó que ha tenido que aprender a «tener paciencia, autocontrol, y mirar con perspectiva» la situación de su país, sometido a un «régimen autocrático» desde hace 25 años.

López llegó a Madrid en 2020, tras huir de Venezuela «en contra» de su voluntad, «porque no quería hacerlo», ya que «vive, sueña y ama» su país (lo lleva tatuado en una pierna).

El opositor dijo que volvería al país «al minuto siguiente» de darse un escenario distinto e, incluso, «antes de que se pueda dar un cambio político y tomando los riesgos que sea necesario tomar».

«Siempre he sido muy exigente conmigo mismo, y me planteaba la carrera política como una escalera. Pero ni la vida, ni la política, ni mucho menos la dictadura es así», explica López, que mantiene que su prioridad es llegar a un escenario de democracia en Venezuela y, «ahí se abrirán o no alternativas, pero sentiré que este esfuerzo en el que llevo la mitad de mi vida ha merecido la pena».