Runrun.es presentó Conecta.rr a líderes de ONG entre ron y chocolate - Runrun

Después de introducir la agencia de impacto social de Runrun.es a empresas, este miércoles 13 de diciembre le tocó el turno a las organizaciones no gubernamentales

Generar confianza entre las organizaciones no gubernamentales, las empresas y sus audiencias es el objetivo medular de la agencia de impacto social Conecta.rr, la nueva apuesta de Runrun.es.

Así lo expresó, Carmen Riera, directora ejecutiva de Runrun.es en la segunda edición de los Ronrones, un espacio donde en esta oportunidad se congregaron los principales líderes de las ONG en Venezuela.

Al igual que en la edición anterior, cuando se dieron cita representantes de empresas, Riera acotó que las guerras y conflictos en el mundo, así como la campaña de “Venezuela se arregló”, han hecho que cada vez sea menor la cantidad de dinero que reciben las ONG a través de distintos mecanismos.

“Esto les conduce a ser más innovadores en las propuestas, a ser más disciplinados en la ejecución y a reportar más y mejores impactos. La importancia de tener impactos, es decir generar cambios, es la razón de ustedes como organizaciones que defienden los derechos humanos”, destacó.

Riera puntualizó que no basta con tener impactos, se deben reportar, comunicar, categorizar y evaluar.

Riera expuso que un impacto cualitativo para la marca es el hecho de que informes de organismos internacionales de DDHH citen a Runrunes como fuente de su investigación.

“Documentar y comunicar, todo esto nos hace tener credibilidad ante quienes nos leen, quienes donan, nuestras fuentes, nuestros aliados, quienes nos contratan y también para sentirnos bien con lo que hacemos porque vemos que el trabajo no es en vano, que el periodismo que hacemos y en el que creemos sirve”, sumó.

La directora ejecutiva de Runrun.es esbozo que Conecta.rr construye confianza entre la organización y sus audiencias:

“Desde Conectar nosotros podemos ayudarte a comunicar y categorizar los impactos cuantitativos y cualitativos que tengan tus proyectos. Una ONG que no muestra o comunica sus logros es como si no existiera y su sustentabilidad se vería comprometida. En Conecta.rr tenemos la experticia para darle voz a informes, entrevistar a víctimas para que se haga más sensible la narrativa o para que sirva como impacto cualitativo”