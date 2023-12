María Corina Machado no tiene pensado ir al TSJ "por ahora" - Runrun

Machado recordó que el acuerdo de Barbados implica una serie de compromisos por parte de la administración de Nicolás Maduro, y que estos «no se han cumplido»

Foto: EFE/Rayner Peña R

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y ganadora de la primaria opositora, aseguró este miércoles, 6 de diciembre, que no tiene pensado, por ahora, acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una revisión de su inhabilitación.

Durante una rueda de prensa, la dirigente opositora señaló: «El documento que propuso el régimen, lejos de facilitar la vía electoral, la hace más compleja. Lejos de demostrar la disposición a cumplir con las condiciones que exige la comunidad internacional, las restringe (…) Plantea restricciones a libertades ciudadanas que son inaceptables».

Prosiguió señalando que nunca fue notificada de la supuesta inhabilitación.

«Yo no he cometido delito alguno, falta alguna. Aquí no hay un acto de la Contraloría, ni yo he sido notificada de ninguna manera. Aquí yo no he recibido un papel. Por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente. Y si quedaba alguna duda antes del 22 de octubre, yo hoy estoy más que habilitada», añadió Machado.

En ese sentido, señaló que no hay algún motivo por el cual acudir al TSJ: «No hay cumplimiento de ningún acuerdo y lo que he dicho es que esto es un tema de orden político, no jurídico y tiene que aclararse previamente (…) La realidad es que, al día de hoy, el régimen está violando los acuerdos de Barbados».

Machado recordó que el acuerdo de Barbados implica una serie de compromisos por parte de la administración de Nicolás Maduro, y que estos «no se han cumplido».

«Por lo tanto, este régimen no es confiable. ¿Por qué creer que van a cumplir con una parte si no cumplen con otra? (…) Este régimen no es confiable. Y por mi parte les digo: así no», sentenció.

Machado dijo que estarán evaluando el tema «día tras día», pero por ahora, no manifestó intención de acudir al TSJ.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado reafirma que "el régimen de Maduro no ha cumplido con los acuerdos de Barbados: "Por lo tanto, este régimen no es confiable. ¿por qué creer que van a cumplir con una parte si no cumplen con la otra? https://t.co/T0O9dZS3zC pic.twitter.com/FqbkNYOI9m — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 6, 2023

#6Dic #Machado

María Corina Machado sobre si acudirá al TSJ para solicitar revisión de su inhabilitación: "Yo no he sido notificada de ningún acto de la Contraloría, por lo tanto, ¿qué acto puede recurrise si no existe?" pic.twitter.com/XO1AIN9Evf — Reporte Ya (@ReporteYa) December 6, 2023