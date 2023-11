Atropellos contra la Vinotinto en Perú: negaron combustible para retorno del avión y policía agredió a jugadores - Runrun

Se espera que en las próximas horas la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitan un comunicado sobre lo sucedido en el partido de este martes

La noche de este 21 de noviembre, jugadores de la selección Vinotinto fueron agredidos por la policía peruana cuando saludaban a la fanaticada venezolana que asistió al partido de la eliminatoria sudamericana y que terminó con empate 1-1-

Además, se conoció que también que hubo trabas para que el avión que traería a la selección Vinotinto de vuelta al país recargara combustible, según denunció el canciller de Venezuela Yván Gil a través de su cuenta en X, antes Twitter.

«El Gobierno de Perú aplica un secuestro, vengativo a nuestro equipo, que ha realizado un extraordinario juego el día de ayer. Exigimos el cese inmediato de las agresiones en contra de nuestra selección y del pueblo venezolano, asumiendo sus obligaciones en el marco del respeto al Derecho Internacional y desechando las prácticas de xenofobia», expresó Gil.

#Denuncia El Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la @SeleVinotinto recargue el combustible para emprender el vuelo. El Gobierno de Perú aplica un secuestro, vengativo a nuestro equipo, que ha… — Yvan Gil (@yvangil) November 22, 2023

Agresión a la selección

Cuando terminó el partido, que quedó empatado 1 – 1, los jugadores venezolanos se acercaron a los fanáticos para regalarles las camisetas. El primero fue Salomón Rondón, luego Yeferson Soteldo y finalmente Nahuel Ferraresi. Cuando intentaban entregar las prendas, funcionarios peruanos alzaron escudos y lo evitaron. En la situación fue agredido Ferraresi.

📢La embarran de entrada y la embarran de salida 🚨Policías en el estadio de Lima agredieron a jugadores de La Vinotinto cuando estos querían regalarles sus camisetas a los fanáticos.pic.twitter.com/w6CUmokhK0 — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) November 22, 2023

La cobarde agresión de la Policía de Perú contra Nahuel Ferraresi y otros jugadores de la Vinotinto que indigna a Venezuela https://t.co/uteld4Oj45 pic.twitter.com/xg1lRLyk89 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 22, 2023

«Cuando terminó el partido fuimos a agradecer a la gente de Venezuela, Salo fue a dar su camisa y yo fui tras de él. Hubo un señor que nos detuvo bien, pero después otros se enojaron y no sé que pasó, sacaron sus palos y me pegaron dos veces, me rompieron un poco. Son cosas que no deben suceder. Es triste», dijo el jugador Nahuel Ferraresi, al mostrar dos dedos vendados tras la agresión.

«A un partido de fútbol se viene a disfrutar y a pasarla bien. Y a la gente también la policía les comenzó a pegar. Es triste», sumó Ferraresi.

Atropellos contra venezolanos previos al partido

La Vinotinto llegó a la ciudad de Lima en Perú esperanzada luego de su empate con Ecuador en Maturín el pasado jueves 16 de noviembre, pero la rivalidad entre ambas escuadras cruzó la línea de lo deportivo y dio paso a comentarios xenófobos y misóginos de parte de comentaristas e incluso autoridades peruanas.

En el programa radial A presión, los comentaristas se refirieron de un modo despectivo a las mujeres venezolanas en Perú, a quienes se refirieron como trabajadoras sexuales.

Otra muestra de intolerancia se reflejó en en el titular de un periódico peruano en el que se leía “Vienen con hambre”, una alusión a la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela y que ha provocado el éxodo de más de 7 millones de personas en la última década

Aunado a esto, la propia oficina de Migración Perú informó este martes sobre un operativo de identidad de personas extranjeras en el estadio que albergará el partido entre ambos combinados.

Políticos venezolanos rechazan acciones y piden a la FIFA sanciones

Políticos venezolanos utilizaron sus cuentas en la red social X para rechazar las acciones de las autoridades peruanas y pedir a la FIFA sanciones.

«Que vergüenza dan esas ‘autoridades’. Pena ajena su comportamiento y ya es recurrente por algunos en Perú. La xenofobia, parece decir, es una enfermedad de sujetos miedosos y con complejo de inferioridad que tiemblan ante la perspectiva de verse obligados a reflejarse en el espejo de una cultura ajena», expresó Henrique Capriles Radonski.

Que vergüenza dan esas “autoridades”. Pena ajena su comportamiento y ya es recurrente por algunos en Perú. “La xenofobia, parece decir, es una enfermedad de sujetos miedosos y con complejo de inferioridad que tiemblan ante la perspectiva de verse obligados a reflejarse en el… https://t.co/93jAq96d8J — Henrique Capriles R. (@hcapriles) November 22, 2023

Por su parte, Juan Guaidó dijo que «las expresiones en Perú a venezolanas, a migrantes, llegaron incluso a la cancha, a agredir futbolistas».

«La xenofobia se debe combatir a todo nivel, Perú no puede permitir de ninguna manera estas expresiones de intolerancia y la FIFA debe tomar medidas», agregó el político.

Las expresiones en Perú a venezolanas, a migrantes, llegaron incluso a la cancha, a agredir futbolistas. La xenofobia se debe combatir a todo nivel, Perú no puede permitir de ninguna manera estas expresiones de intolerancia y @FIFAcom debe tomar medidas. https://t.co/2N22lM6Z6Z — Juan Guaidó (@jguaido) November 22, 2023