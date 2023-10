Llegó a Maiquetía el tercer vuelo con venezolanos deportados desde EE.UU. - Runrun

Este martes, 30 de octubre, llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, el tercer vuelo con venezolanos deportados de Estados Unidos.

«Estamos recibiendo a 124 connacionales, de los cuales 112 son masculinos y 12 son femeninas (…) Garantizándole el derecho a la identidad con los protocolos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)”, dijo el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes, Endes Palencia, en X.

Los vuelos directos de deportación de Estados Unidos a Venezuela se reanudaron el 18 de octubre, luego de más de 4 años suspendidos, cuando arribó el primer avión con 127 migrantes venezolanos.

Con este tercer grupo, el número de venezolanos deportados de Estados Unidos llega a 362. Las deportaciones forman parte de un acuerdo más amplio entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro, suscrito el 5 de octubre.

ICE, with @DHSgov and @CBP, facilitated multiple removal flights—including single adults and family units—to Central America and Venezuela as part of dozens of routine removal flights around the world ▶️https://t.co/Nf3e49OU8X pic.twitter.com/31xefULY0X

— ICE (@ICEgov) October 31, 2023