Largas filas en Chacao: "De aquí no nos vamos a mover hasta que votemos" - Runrun

Miles de votantes acudieron a los cinco centros electorales del municipio, en donde predominó la presencia de personas mayores

Antes de la lluvia vespertina, en Chacao, uno de los tres municipios del estado Miranda que conforma el Área Metropolitana de Caracas, el sol calentaba la calle y tostaba la piel de los miles de votantes que acudieron este domingo, 23 de octubre, a participar en las elecciones primarias de la oposición.

Desde las 8:10 am, en la plaza Los Palos Grandes comenzó el sufragio. Tres largas formaciones de personas, una por cada mesa electoral, poblaron el espacio. Alrededor de las 9:30 am, votar era una operación que tomaba alrededor de 30 o 45 minutos. La mayoría, a esa hora, eran personas mayores que se preocupaban porque no veían a jóvenes en las colas.

«Aquí hay un despelote. Tristemente, falta organización», comentó una votante que debió hacer dos colas porque su nombre no apareció en la mesa en la que le correspondía. Debió asistirla una persona que la ayudó a buscar sus datos en la página web de las primarias. Esta escena se repitió en todos los centros del votación de Chacao.

A las 9:45 am, en esa plaza, uno de los candidatos de la contienda votaba: el empresario César Almeida, ingeniero informático de 51 años que fue apoyado por el partido político Unidad Política Popular 89 (UPP89).

12:25 pm | La plaza Bolívar de Chacao (Miranda) alberga las colas de las cinco mesas que reciben a los votantes de las #Primarias2023 que fueron enviados a ASOCHACAO.

Así va la votación: Vía Lorena Meléndez G.@RunRunesWeb, #ARI, #PrimariaEnVivo

En el extremo oeste del municipio, la voz del sacerdote que oficiaba la misa dominical en la Iglesia Inmaculado Corazón de María acompañaba a los votantes citados a la sede de ASOROSAL, justo al lado del templo de la urbanización El Rosal . Allí, las elecciones arrancaron a las 8:00 am con una afluencia moderada. Pero dos horas más tarde, la cola superaba los 100 metros y era atendida por un par de mesas.

«Aquí tú vas a ver gente votando, va a haber cola siempre. El problema es en el cerro, donde la gente del consejo comunal amenaza con quitarte la bolsa del CLAP», señalaba un vecino confiado en la participación en ese centro.

Un panorama similar se vivió en ARUFLO, la sede de la asociación vecinal de La Floresta, en el sur del municipio. Los votantes ocuparon con sus colas parte del parque de la urbanización. Allí inició el sufragio a las 8:30 am.

Los dos centros con mayor cantidad de votantes fueron ASOCHACAO, sede vecinal que está frente a la plaza Bolívar del municipio, y ARUACA, en el Parque Caballito de Altamira, al norte de la jurisdicción. Mientras que en el primero se dispusieron cinco mesas, en el segundo hubo seis. Allí, alrededor del mediodía, votar era un ejercicio que podría tardar entre dos y cuatro horas.

«Es mucho tiempo, pero de aquí no nos vamos a mover hasta que votemos», afirmó un hombre al que lo separaban pocos metros de una de las mesas electorales que estaban frente a la plaza Bolívar.

En el parque Caballito, luego de las 2:30 pm, la abogada y conductora del programa de televisión Palabra Final, transmitido por Venevisión Plus, Gloria Pinho, votó tras atravesar las filas de personas que daban la vuelta al lugar. Se trata de otra de las candidatas a la primaria opositora, apoyada por la tolda «Por ti Venezuela», quien previamente, en 2021, había sido postulada a la alcaldía de Chacao. Todo ocurrió antes de que llegara la lluvia.