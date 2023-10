GuachimánElectoral | Al menos cinco tipos de incidencias ocurrieron durante la primera parte de la primaria - Runrun

Retrasos en la instalación de las mesas, miembros y testigos que brillaron por su ausencia, presión de funcionarios de seguridad y simpatizantes del chavismo en los alrededores y sabotaje fueron las más notables novedades

Los procesos electorales en Venezuela no están exentos de incidencias.

“Nos han informado de dos situaciones en el municipio Libertador que vamos a atender”, dijo Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, durante uno de los boletines informativos de la jornada de este 22 de octubre.

Además del incidente al que se refiere el presidente de la CNP, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y su marca el Guachimán Electoral recogió lo que ocurrió en la primera parte de la jornada. te contamos:

Demoras en la entrega del material electoral

La instalación de los centros estaba pautada para las 7:00 am. Sin embargo, a las 7:44 am todavía no llegaban los cotillones electorales a Chacaito, donde fueron nucleados votantes del 23 de Enero, Santa Teresa y sectores de la Parroquia El Recreo.

7:38 AM | Las personas esperan la apertura del centro de votación en la plaza Brión de Chacaíto para las elecciones primarias 2023. Aproximadamente 50 personas esperan ejercer el derecho al voto Vía Sarahí Gómez. TalCual. ARI#Primarias2023 pic.twitter.com/9zW40aZxTj — TalCual (@DiarioTalCual) October 22, 2023

En el centro nucleado, ubicado en la avenida Winston Churchill de El Tigre, sur de Anzoátegui, también había demora en la llegada del material electoral.

8:08am | En el centro nucleado, ubicado en la avenida Winston Churchill de El Tigre, sur de #Anzoátegui, hay más de 50 personas en cola pero aún están a la espera del material electoral. Lo mismo sucede en otros centros. Vía @marinelidm, @ElPitazoTv, ARI#PrimariaenVivo… pic.twitter.com/XTVncXFHgX — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

A pocos minutos para las 9:00 am, el centro de votación ubicado frente a la Escuela Carlos Fragachan de Guanipa en Anzoátegui todavía esperaba el material electoral para iniciar el proceso.

8:50am | Una larga cola en el centro de votación ubicado frente a la Escuela Carlos Fragachan de #Guanipa en #Anzoátegui, aún están a la espera del material electoral para iniciar el proceso. En la cola se observan muchas personas de la tercera edad. Vía @marinelidm,… pic.twitter.com/xOiKvV8O6K — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

También el material electoral al centro de votación ubicado al frente de la Iglesia Olivar de Caricuao, en Caracas, llegó con retrasos.

8:37am🗳️La Cachapera El Cimarrón, ubicada en el sector La Fuente del municipio Francisco Antolín del Campo, #NuevaEsparta, se mantendrá como centro de votación pese a la orden de cierre emitida por la alcaldía de la localidad. Vía infociudadana Mildred Rojas, @ElPitazoTV, ARI… pic.twitter.com/rrnEoKHcUP — Runrunes (@RunRunesWeb) October 22, 2023

Los centros de votación al lado de la iglesia La California, Caracas, entre Av. Londres y las Américas, también presentaron retrasos en la instalación de sus mesas.

8:40am | Los electores esperan por la instalación de la mesas en el centro de votación que se encuentra al lado de la iglesia La California, #Caracas, entre Av. Londres y las Américas. Via infociudadano @ElPitazo, ARI#PrimariaEnVivo #Primarias2023 #22oct pic.twitter.com/OmSVfRoZyq — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

En Coro, municipio Miranda, la instalación de las mesas se retrasó en el oeste de la ciudad debido a la falta de toldos y de material electoral.

8:45 AM | Centros de votación en los municipios Carirubana (Punto Fijo) y Miranda (Coro), que reúnen la mayor cantidad de electores en el estado Falcón, iniciaron la jornada electoral de este domingo 22 de octubre con algunos retrasos en cuanto a la llegada de toldos y material… pic.twitter.com/58ybuuX9LS — TalCual (@DiarioTalCual) October 22, 2023

En la Calle 11 de la avenida Intercomunal de El Valle (Caracas), terminaron de instalar las mesas de votación a las 10:00 am porque el material electoral llegó tarde.

10:33 AM | Yamileth Castillejo, coordinadora de centro en la calle 11 de la avenida Intercomunal de El Valle, dijo que a las 10:00 am terminaron de instalar las mesas de votación debido a que el material electoral llegó tarde. Todas las mesas están instaladas. Vía Sarahí Gómez.… pic.twitter.com/uo8SbXS8KF — TalCual (@DiarioTalCual) October 22, 2023

Ausencia de testigos y miembros de mesa

En el estado Trujillo, la inasistencia y retrasos de parte del personal ocasionó que en dos de los 18 centros de votación del municipio Valera abrieran 40 minutos después de lo planeado.

8:44am | En el centro electoral Casa Sindical de Valera, estado #Trujillo, inició el proceso con retrasos debido a la ausencia de miembros de mesa, quienes fueron reemplazados por suplentes y testigos de partidos. En este lugar están nucleados cinco centros de votación y un total… pic.twitter.com/ABJupMYaQG — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

En Zulia, los testigos de Acción Democrática no se presentaron a los centros de votación con mayor cantidad de electores en el oeste de Maracaibo. En cambio, sí estuvieron presentes los testigos y miembros de mesa de UNT, PJ, VP y Vente Venezuela.

9.20am | Testigos de AD no se presentan a los centros de votación con mayor cantidad de electores en el oeste de #Maracaibo, según reportan los coordinadores. Vía @natalyaav, @ElPitazotv, ARI#PrimariaEnVivo #Primarias2023 #22oct pic.twitter.com/Gji5iXtUUx — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

En Carúpano, Sucre, la instalación de las mesas inició a las 8:26 am porque no asistieron los miembros de mesas y tuvieron que ser sustituidos por los testigos de los candidatos.

10:27 AM | Tres centros de votación que fueron nucleados en la parroquia Santa Teresa de #Carúpano , estado #Sucre mantiene un gran número de electores. El proceso inició en esas instalaciones ubicada en la Casona a las 8:26 am porque no asistieron los miembros de mesas y… pic.twitter.com/etU9l7qFyn — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

En la parroquia El Sagrario, estado Mérida, informaron que faltaron varios miembros de mesa que fueron sustituidos con algunos testigos.

Desde el estado #Mérida nuestro corresponsal José Gregorio Rojas (@joserojasprensa) nos informa que luego de pequeños inconvenientes la jornada de #Primaria2023 ha transcurrido con normalidad. #22Oct Conéctate #EnVivo aquí: https://t.co/dNJrjkNevi pic.twitter.com/EniIOyzWA1 — VPItv (@VPITV) October 22, 2023

Sabotaje y coacción

A primera hora, la Iglesia San Miguel Arcángel amaneció con árboles, ramas y pega loca en la cerradura para impedir que los electores de Santa Rosalía, en Caracas, ingresaran a su centro de votación. Vecinos, líderes y el párroco de la zona solventaron la situación de la cerradura para dar inicio al proceso electoral.

7:30am | La Iglesia San Miguel Arcángel, uno de los centros de votación de la parroquia Santa Rosalía en #Caracas, amaneció con árboles, ramas y pega loca en la cerradura, impidiendo así la entrada. Vía infociudadano Miguel Sánchez, @ElPitazoTV, ARI #PrimariaEnVivo… pic.twitter.com/UShvsF4VRq — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

En la calle 8 Farriar con Av. Zamora, Cocorote, Yaracuy, reportaron la presencia de un “punto rojo” en la casa del Alcalde Pedro Bolaños, cercano al centro de votación.

#22Oct #Primarias2023 #Yaracuy @FundehullanVzla: Presencia de un “Punto Rojo” del Alcalde Pedro Bolaños dirigido por Yazmira Bohórquez y miembros del Consejo Comunal, calle 8 Farriar con Av Zamora, Cocorote, Yaracuy. 7:30 AM. pic.twitter.com/C9B4U0RpnC — Reporte Ya (@ReporteYa) October 22, 2023

En la plaza Chipia de Los Olivos, Puerto Ordaz (Bolívar), funcionarios de la policía regional intentaron quitar el toldo del centro de votación por su cercanía con un punto de control. Al final, los ciudadanos no se movieron y la jornada continuó.

En el centro de votación de la feria de hortalizas de El Roble en #SanFélix ya empezó el proceso electoral. Sin embargo, organizadores reportan que el sistema #BuscadorPrimarias2023 está caído. Hay tres mesas funcionando. pic.twitter.com/NxH4kX5rmb — Correo del Caroní (@CorreodelCaroni) October 22, 2023

En Nueva Esparta, las alcaldías de los municipios Antolín del Campo y Gómez ordenaron el cierre de Restaurante Kelsy y el local de eventos La Churuata, los cuales habían sido habilitados como centros de votación.

8:15 AM | Nueva Esparta | Las alcaldías de los municipios Francisco Antolín del Campo y Gómez ordenaron el cierre de Restaurante Kelsy y el local de eventos La Churuata, los cuales habían sido habilitados como centros de votación para este #22Oct. El primer anuncio llegó… pic.twitter.com/tv7Onf24Fb — TalCual (@DiarioTalCual) October 22, 2023

Violencia e intimidación

En la parroquia San Juan (Caracas), se robaron parte del material electoral en el centro de votación ubicado en La Cañada de Jesús. Tras el asalto, los mismos delincuentes intentaron atacar al Centro ubicado en el sector “Subida de los Bueyes”, en la misma parroquia.

#PrimariasEnElBarrio #BravoPuebloSinMiedo

En el Centro de Votación ubicado en la La Cañada de Jesús, Parroquia San Juan, donde sujetos armados robaron parte del material electoral, LOS ELECTORES EN COLA NO SE RETIRARON Y SIGUEN LLEGANDO MÁS CIUDADANOS A VOTAR. Vía @Radarbarrios pic.twitter.com/YQHXnYGQ6G — Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) October 22, 2023

9:55am #Caracas | Colectivos dispararon y robaron cotillón en el centro de votación de la Cañada de Jesús en la parroquia San Juan. Electores se mantienen en las mesas. Vía infociudadanos Morris Dulcey y Mildred Rojas, @ElPitazoTV, ARI#PrimariaEnVivo #Primarias2023 #22oct pic.twitter.com/vSnPHBJW4I — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

En La Candelaria (Caracas), el centro de votación en el Colegio San José de Tarbes fue trasladado a la bomba La Estrella debido a las amenazas de los colectivos, según denunció Provea.

9:27am. Centro de votación en La Candelaria para las #Primarias2023 tuvo que ser cambiado por amenazas pic.twitter.com/iSMXrl1vyx — PROVEA (@_Provea) October 22, 2023

También tres centros en la parroquia San Simón de Maturín, estado Monagas, fueron reubicados a 50 metros de su punto original por las amenazas de los colectivos chavistas desde el sábado 21 de octubre.

10:05 AM | Tres centros en la parroquia San Simón de #Maturín, estado #Monagas, fueron reubicados por amenazas desde el sábado 21 de octubre por colectivos oficialistas. Estos son los ubicados en el Liceo Francisco Isnardi, Escuela República del Uruguay y Escuela Boyacá. Todos se… pic.twitter.com/pvQM30ELEj — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

En el Colegio Virgen de Coromoto, Parroquia San Bernardino (Caracas), los electores comentaron que hay motorizados pasando frente al centro con regularidad, supuestamente colectivos de la zona.

10:50am | Personas se encuentran en cola para ejercer el voto en el Colegio Virgen de Coromoto, Parroquia San Bernardino. Destacan que este centro es de una sola mesa y hasta el momento 42 ciudadanos han ejercido su derecho al voto con total normalidad. Sin embargo, hay… pic.twitter.com/7hFNs0zAJf — El Pitazo (@ElPitazoTV) October 22, 2023

Representantes del centro en en la urbanización Villas del Pilar, en el estado Portuguesa, aseguraron que funcionarios policiales, vestidos de civiles, se acercaron para fotografiar de los electores en cola.

#Portuguesa #Araure | Denuncian el amedrentamiento durante el proceso de votación en Urb. Villas del Pilar. Representantes del centro aseguraron que funcionarios policiales, vestidos de civiles, se acercaron para fotografiar de los electores en cola. #CoberturaPrimarias #SNTP pic.twitter.com/CFPPYialIv — Mariangel Moro Colmenárez (@MariangelMoro) October 22, 2023

Se acabó el material electoral

Pasado el mediodía de la jornada de este #22Oct, en el estado Carabobo reportaron que se agotó el material electoral. Inicialmente la Comisión Nacional de Primaria imprimió 4 millones de boletas y las distribuyó a centros de acopio.