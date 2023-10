Jorge Rodríguez reiteró que inhabilitados por la Contraloría no pueden participar en elecciones presidenciales  - Runrun

El jefe de la bancada chavista en las negociaciones con la oposición amenazó al Gobierno estadounidense de revelar conversaciones secretas en Barbados

El jefe de la delegación del Gobierno en los acuerdos de Barbados y presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, reiteró este jueves 19 de octubre que los inhabilitados por el madurismo no pueden participar en las elecciones presidenciales de 2024.

“Una persona que está sancionada por la Ley de Contraloría puede ser candidato presidencial, no, no puede porque aquí dice que siempre que cumpla con la ley”, dijo Rodríguez desde el parlamento.

El ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, ex alcalde de Caracas y ex ministro de Información salió al paso a un comunicado emitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien sostuvo que el madurismo tenía hasta finales de noviembre para levantar las inhabilitaciones a los opositores que aspiran a cargos públicos.

“Sus declaraciones expresan una inmensa ignorancia sobre cómo funciona el ordenamiento jurídico y las leyes de Venezuela. Deberían saber que Venezuela no acepta injerencia de país alguno. Preocupense por cumplir con lo prometido que nosotros cumpliremos con lo que decimos”, indicó el funcionario de Maduro.

Blinken manifestó que la firma de los acuerdos parciales en Barbados es un paso concreto hacia la resolución de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela.

“Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral, y el gobierno de Estados Unidos tomará medidas si no se cumplen los compromisos previstos en la hoja de ruta electoral y con respecto a los presos políticos”.

El psiquiatra amenazó con revelar supuestas conversaciones secretas que sostuvieron personeros chavistas con la delegación de Estados Unidos.

“No podemos revelar algunas conversaciones que nos han dado, a menos que nos obliguen. Si persiste la mentira nosotros vamos a revelar el tenor de las conversaciones que se han tenido”, dijo Rodríguez.

A raíz de los acuerdos firmados en Barbados, Estados Unidos flexibilizó una serie de sanciones al Gobierno de Maduro en materia de petróleo, gas y oro.

Como respuesta el Estado venezolano liberó a seis presos políticos. entre ellos el diputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño.

