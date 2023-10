Maduro descarta retirar inhabilitaciones por acuerdos del diálogo - Runrun

El gobernante Nicolás Maduro aseguró que su Gobierno suscribirá «acuerdos beneficiosos» con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para el establecimiento de garantías en las elecciones presidenciales de 2024, un día antes de que las partes reanuden el proceso de negociación.

Aunque Maduro aseguró en su programa semanal televisado que están a las puertas de «acuerdos beneficiosos» en materia electoral, descartó que esto incluya el retiro de las inhabilitaciones a candidatos opositores, como asomaron algunos medios estadounidenses.

«Empieza la campaña de manipulación. La operación de mentir sobre la base de especulación y la mentira sobre lo que ha sido un proceso de conversaciones global respecto a un conjunto de temas. Y quieren manipular. Yo he sido cuidadoso, porque tengo palabra (…)Y si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos yo no puedo filtrar información y sacarla por la zurda mintiendo, manipulando. Porque estás dañando el acuerdo», opinó Maduro.

En ese sentido, tras advertir que si se sigue filtrando información y no cesa «la manipulación y la mentira» tendrá que decirlo «todo», recalcó lo siguiente:

«Jamás avalaré ninguna ilegalidad. Las instituciones de Venezuela se respetan, el fascismo en Venezuela no pasará. A la mentira, no te vistas que no vas», remarcó.