Migración forzada no se detiene: al menos 66 balseros venezolanos detenidos en Aruba en últimos días - Runrun

Múltiples causas obligan a los falconianos a emigrar a las islas del Caribe holandés en condiciones precarias: falta de oportunidades económicas, crisis en los servicios públicos e intentos de reunificación familiar

«En el pueblo no hay ni agua, estamos hasta 20 horas sin luz, por más que uno lo intenta no sale adelante», afirmó a Crónicas del Caribe un joven falconiano que espera abordar una lancha con destino a Aruba en los próximos días

Organizadores de viajes clandestinos cobran hasta $600 por persona para trasladarlos desde Falcón hasta Aruba

El diario Crónicas del Caribe reseñó la detención, en menos de cinco días, de 66 balseros venezolanos que trataban de ingresar a Aruba.

«La migración forzada no se detiene«, afirma el medio de comunicación, que precisa que los organizadores de los viajes clandestinos que salen desde Falcón cobran hasta 600 dólares por pasajero. Este lote de detenidos salió desde la Península de Paraguaná.

“En el pueblo no hay ni agua, estamos hasta 20 horas sin luz, por más que uno lo intenta no sale adelante”, relató un joven que esperaba abordar una lancha en los próximos días

La primera de las embarcaciones sin nombre ni matrícula recientemente interceptada por la Guardia Costera del Caribe poco antes de llegar a tierra llegó a Aruba el 27 de septiembre y en ella se trasladaban 28 hombres. La segunda fue detenida la noche del 2 de octubre con 38 personas, informaron las autoridades de Aruba.

Mientras que el pasado 20 de septiembre fue interceptada otra embarcación que se dirigía a Curazao y llevaba a bordo a 19 personas: siete mujeres, siete hombres y cinco niños.

Viajes costosos e inseguros

Crónicas del Caribe indica que son múltiples las causas para emigrar en condiciones precarias: falta de oportunidades económicas, crisis en los servicios públicos e intentos de reunificación familiar.

La investigación del medio comprobó que los organizadores de los traslados cambian las fechas varias veces para que no se filtre la información. Para poder pagar el viaje, los falconianos venden sus propiedades o reciben ayuda de sus familiares que ya están en la isla

“Muchas veces nos dicen que vamos a salir y uno se lleva el celular, los papeles que tenga y ya. La mayoría viaja sin maleta porque al lanzarte al mar, hay que estar con lo menos posible porque es un oleaje fuerte. Yo pagué 500 dólares porque conseguí un pasajero. Vendí la moto y mi hermana que tiene años en la isla me ayudó. En Venezuela estamos pasando muchas necesidades, tengo tres hijos y necesito salir adelante. En el pueblo no hay ni agua, estamos hasta 20 horas sin luz, por más que uno lo intenta no sale adelante”, manifestó un hombre de 31 años a Crónicas del Caribe. El habitante del municipio Falcón espera abordar una lancha en los próximos días.

Vea el texto completo en Crónicas del Caribe