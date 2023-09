TalCual: Hospitales venezolanos no están preparados para enfrentar situaciones por calor extremo - Runrun

Los hospitales venezolanos no están preparados para enfrentar situaciones generadas por el calor extremo que afecta al país, fuertemente, desde el mes de agosto de 2023.

En declaraciones ofrecidas a TalCual, Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela, señaló que no hay una guía preestablecida para estos escenarios porque en el territorio siempre ha habido un «calor tolerable», exceptuando estados como Zulia o de oriente.

Precisamente, en esas entidades donde el calor es fuerte, hay ciertos «mecanismos de adaptación por parte de la gente», pero el problema es que ahora el calor ha aumentado a tal nivel que amenaza el funcionamiento de unos hospitales como los venezolanos.

Informes de Provea, específicamente las ediciones del 2012 al 2015, recogen que las denuncias por fallas en el funcionamiento de aires acondicionados en centros de salud pública, incluidos los de Barrio Adentro, subieron de 45 a 183 en ese período.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que los impactos negativos de las olas de calor son «predecibles y prevenibles a través de acciones de salud pública».

Sin embargo, dado lo difícil de seguir esas recomendaciones, el gremio médico plantea optar por mecanismos de ventilación forzada, usando ventiladores o abriendo ventanas, aún a sabiendas que esto aumenta los riesgos para el personal sanitario y el paciente, debido a la inseguridad que cala hasta los huesos en los establecimientos hospitalarios de la nación.

«Venezuela no está preparada, no tenemos equipamiento (para enfrentar calor extremo) (…) A nivel institucional, lo lógico es que ya hubiese un plan para lograr ventilación en las áreas cerradas de los hospitales donde no hay aires acondicionados», advierte Lorenzo.