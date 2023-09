Darwin González niega acusaciones de corrupción y se va sin responderle a la prensa - Runrun

Después de finalizar la rueda de prensa, que se extendió durante unos 10 minutos, Darwin González se levantó y salió del recinto sin responder ni una sola pregunta que tenían preparadas los periodistas

El alcalde del municipio Baruta (Miranda), Darwin González, declaró este jueves, 7 de septiembre, sobre los funcionarios de la Alcaldía que fueron señalados por corrupción.

Durante una rueda de prensa, González respondió, por primera vez, ante la «supuesta vinculación» de sus exfuncionarios Harold Sosa y Juan Carlos Posner, ingeniero municipal y director general de la Alcaldía de Baruta.

Harold Sosa y Juan Carlos Posner fueron detenidos en abril de 2023 tras vincularse a «posibles actos de corrupción».

«Lo primero que debo decir es que estos funcionarios están suspendidos de sus cargos, como dicta la norma lega», inició González su declaración.

Asimismo, señaló: «Estamos en una fase de investigación. Por tal motivo no tengo acceso a expedientes. Y sería irresponsable declarar algo que desconozco y no he tenido acceso».

Según el funcionario, la Alcaldía «está dispuesta a colaborar en el esclarecimiento de hechos».

«Hemos colaborado con todas las solicitudes que nos han hecho. Todos nuestros actos son públicos», insistió el alcalde.

González, además, refirió que se habló de un «supuesto funcionario que recibió pagos o sobornos», afirmando, siendo «categórico», que ese funcionario «entró al cargo en diciembre 2021» y que «no podría recibir dinero antes».

“Hablan de un funcionario que supuestamente recibió pagos o sobornos. Quiero ser categórico (ese funcionario), entró al cargo en diciembre 2021. No podría recibir dinero antes, cómo se ha señalado. Por lo tanto eso es falso”.

Lo anterior viene por una investigación del portal Armando.Info , donde se difundió contenido del expediente de la Fiscalía en el que se incluye supuestas pruebas de que Sosa y Posner recibieron pagos de sobornos por unos 500.000 dólares a cambio de otorgar permisos a las Constructora HP y ATB Constructores para edificios construidos en Las Mercedes.

«Se me acusa de otorgar permisos a constructora HP. Desde que fui electo alcalde en 2017 yo solamente he otorgado dos permisos de inicio de obras y una sola culminación de obras. Hay una ola de ataques que buscan vilipendiarme y desprestigiarme», dijo González.

También, el alcalde insistió en que hay siete construcciones por los hermanos Perdomo. «Cinco fueron permisadas antes de mi gestión. Cuando se me acusa de entregar todos estos permisos, es falso», señaló.

Sin embargo, González obvió los señalamientos contra Harold Sosa que se presentaron en la referida investigación, de presuntamente recibir pagos de sobornos entre agosto y septiembre de 2022 cuando sí era Ingeniero municipal.

