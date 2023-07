CPI niega solicitud al gobierno de Maduro de suspender facultades investigativas de Karim Khan - Runrun

Los jueces de la Sala de Apelaciones señalan que el fiscal sostiene que Venezuela «no ha demostrado que la investigación del fiscal volvería a traumatizar a las víctimas, o que daría lugar a la contaminación de pruebas»

Los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) negaron la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro que pretendía suspender las facultades investigativas del fiscal Karim Khan.

el fiscal Khan seguirá investigando mientras se tramita la apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que lo autorizó a partir del 27 de junio pasado a reanudar la investigación por crímenes contra la humanidad. De acuerdo con la ONG Provea , esta decisión implica que

Mediante una resolución publicada este jueves, 20 de julio, los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI rechazaron la solicitud «por efecto suspensivo de la referida resolución de Antejuicio de Sala».

En el texto, los jueces explicaron que el gobierno chavista presentó su notificación de apelación en la que, entre otras cosas, solicitaba «que se suspenda la aplicación de la decisión».

La decisión, según Provea, es similar a la tomada por los jueces en la Situación de Filipinas, donde también se negaron a suspender las facultades investigativas del fiscal.

Como primer argumento, el gobierno señaló que la reanudación de las funciones investigativas del fiscal Karim Khan tendría consecuencias irreversibles en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Oficina del Fiscal.

Para los jueces de la Sala de Apelaciones, Venezuela «no ha demostrado que la implementación de la decisión crearía una situación irreversible, o que sería muy difícil de corregir o que podría potencialmente frustrar el propósito de la apelación».

«El fiscal sostiene que su oficina ha declarado en muchas ocasiones y públicamente que sigue comprometido con la cooperación en el marco del Memorándum de Entendimiento (y su implementación) en el caso de que la investigación se reanudara», añade el texto.

Además, la resolución señala que el fiscal sostiene que Venezuela «no ha demostrado que la investigación del fiscal volvería a traumatizar a las víctimas, o que daría lugar a la contaminación de pruebas», agregando que esas afirmaciones «resultan especulativas».

A juicio de Provea, es «muy contradictorio que un Estado que no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, se diga ahora preocupado porque la investigación del Fiscal de la CPI cause traumas innecesarios a víctimas y testigos y pueda además ‘mancillar la evidencia'».