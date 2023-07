En debate en la UCAB candidatos se comprometen a enfrentar amenazas contra primarias - Runrun

En el debate celebrado en la Universidad Católica Andrés Bello 8 de los 13 candidatos a primarias revelaron que enfrentarán en unidad las amenazas que se ciernen contra el proceso para escoger al abanderado opositor para las presidenciales de 2024

Ocho de los 13 candidatos a las primarias opositoras en Venezuela se comprometieron este miércoles a enfrentar unidos las amenazas contra las internas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió para estudio una solicitud de suspensión del proceso.

El exgobernador Andrés Velásquez, uno de los aspirantes a los comicios del próximo 22 de octubre, aseguró en el debate de precandidatos presidenciales celebrado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) que el Gobierno «va a hacer todo lo posible por reventar la primaria», una situación que, adelantó, encontrará una respuesta unitaria por parte de la oposición.

«Ya nos pusimos de acuerdo», dijo sobre el amparo constitucional introducido ante el TSJ, un requerimiento que, de prosperar, contará con el rechazo del antichavismo, que no prevé desistir en su proceso electoral.

Al respecto, el también candidato Andrés Caleca advirtió que con la inédita disolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría, que impiden a los sancionados con la medida ejercer cargos públicos, el Ejecutivo busca «implosionar las primarias».

«Pondrán un CNE espanta votos, lo que quieren es que abandonemos la ruta electoral, donde están derrotados (…) nosotros asumimos la ruta electoral, el llamado es a no salirnos de esa estrategia de nuevo», sostuvo.

Asimismo, la exdiputada Tamara Adrián llamó a sus contendientes a practicar un «juego colaborativo» para hacer frente al chavismo, en el poder desde 1999, que intenta «desmovilizar el voto».

«Hay que hacerle entender eso, que con el voto se puede, siempre que votemos y que vayamos en coalición», remarcó.

El debate tuvo lugar en Caracas y contó también con la participación de María Corina Machado, Delsa Solórzano, Freddy Superlano y Carlos Prosperi, así como con el exgobernador César Pérez Vivas.

Este miércoles #12jul a las 11 A.M. se llevará a cabo en el Aula Magna de la UCAB en #Caracas el debate entre ocho de los 14 aspirantes a las elecciones primarias de la oposición, que tendrán lugar el venidero #22oct. En #Runrunes seguiremos el minuto a minuto en este #hilo 🧵 pic.twitter.com/7C53ojKbah — Runrunes (@RunRunesWeb) July 12, 2023

La punta a Capriles por no asistir

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles prefirió abstenerse de participar en este encuentro, mientras que el exdiputado Roberto Henríquez no puedo asistir por otros compromisos adquiridos con anterioridad. Además, la abogada Gloria Pinho, el productor agropecuario Luis Farías y el empresario César Almeida aseguraron que no fueron convocados para este evento.

Con respecto a declaraciones previas de Capriles, quien consideró que un debate en estas instancias podría dividir a los opositores, Francisco Coello coordinador académico de la Escuela de Gobierno Mercedes Pulido y miembro del comité organizador de Hablan los Candidatos respondió que el debate «es la esencia de la democracia».

«La experiencia de las primarias, y por eso es tan atacada, es tan esencial en estos momentos… Allí atrás me conseguí con selecto número de ciudadanos y ciudadanos que están poniendo su nombre para un proceso de primarias, los vi intercambiar, conversar, bromear, probablemente problematicen, pero esto es parte de lo que desde Escuela de Gobierno queremos rescatar», remarcó.

¿Qué tienen para decirle a Venezuela?

En sus palabras de presentación y al azar, cada candidato envió, a petición de los moderadores, un mensaje a Venezuela sobre sus propuestas centrales.

El primero en hablar fue Andrés Velásquez, quien en tono alto explicó que este debate y la realización de las primarias es el primer paso para restablecer la democracia en Venezuela.

«Es un honor debatir y conversar con mis compañeros, es un honor debatir y conversar con mis compañeros de primaria, más que para establecer diferencias, tenemos que hacer un esfuerzo por concluir una estrategia común que nos permita avanzar con éxito en una primaria sometida a todo tipo de acecho (…) Mi candidatura se sustenta en el compromiso que tenemos de recuperar la libertad, restablecer la democracia y recuperar el estado de derecho y de justicia que requerimos», declaró Velásquez, tras consumir el minuto y treinta segundos asignado para cada intervención en esta fase del debate.

Carlos Prosperi, quien al igual que Velásquez, prescindió del uso de la corbata para el acto en el que se exigía «traje formal», dijo que más que un debate los ocho candidatos fueron a presentarle propuestas a los venezolanos.

«Este encuentro debe ser el primer paso para la reconciliación del pueblo de Venezuela, es momento de apartar cualquier tipo de diferencia, el enemigo y adversario del pueblo de Venezuela tiene 24 años enquistado en Miraflores. Debemos pensar en los que estamos y en los que se han tenido que ir en contra de su voluntad, hay que garantizarles que en diciembre de 2024 tengamos las mejores navidades y a nuestros hijos de vuelta», expresó.

Por su parte, el gobernador Freddy Superlano recibió aplausos de los asistentes tras insistir en su mensaje en que «si Barinas pudo, Venezuela también puede».

«Hoy el TSJ y cualquier otro laboratorio de la dictadura están tratando de atentar contra esta iniciativa. Mis compañeros y yo venimos a brindarle al país una visión que soñamos, de la Venezuela posible», recalcó.

Llegó el turno de la dirigente de Venezuela, María Corina Machado, quien enfocó su primer discurso en los jóvenes.

«A los jóvenes venezolanos: Venezuela despertó, quiere cambio profundo, transformación total igual que ustedes y esta esperanza que crece día a día es porque sabemos que vamos a derrotar a Maduro, esta es una lucha más espiritual que electoral, vamos a derrotar al socialismo para siempre en Venezuela. Le he ofrecido a Venezuela orden, plata y familia. Orden con ley para protegerte y no para matraquearte y espacios públicos para los ciudadanos; plata, para que vivas de tu trabajo y no de migajas mientras atraeremos inversiones y reprivatizaremos empresas como Pdvsa y familia, porque vamos a reunir a tu familia y la reunificación de Venezuela será alrededor de ustedes, los jóvenes.

Entretanto, la diputada a la AN de 2015, Delsa Solórzano, fue la primera en referirse a la situación de DDHH en el país.

«Es mucho lo que hemos sufrido, son muchos los que han perdido la vida: Nuestra propuesta se basa en tres ejes fundamentales reconciliación, y para eso es necesario que haya justicia y no impunidad; recuperación económica basada en seguridad jurídica y la reconstrucción institucional del país para plena garantía de DDHH», explicó.

El exdirector del Consejo Electoral, Andrés Caleca, destacó que este camino que inicia es para lograr redemocratizar al país y refundar la República:

«Estamos en presencia un enemigo que no tiene empacho en usar las armas y el erario de la República para mantenerse en el poder. Tienen todo el poder, pero ya no tienen votos, allí los tenemos que enfrentar, atacar y los vamos a derrotar. Venimos más que a debatir a conversar con los compañeros de las primarias. Vengo al debate con mis convicciones claras pero dispuestos a oírlos, pero lo haremos todos o no lo haremos, la unidad es indispensable», remarcó.

EN VIVO | Andrés Caleca (@ajcaleca): "Estamos ante un enemigo que utiliza las armas y el erario de la nación. Tienen todo ese poder, pero ya no tienen votos. Esa es su debilidad" #HablanLosCandidatos https://t.co/b5VWj5BypH pic.twitter.com/12sQsYgmY1 — Monitoreamos (@monitoreamos) July 12, 2023

Tamara Adrián, la primera candidata trans a un evento de este tipo en Venezuela, insistió en que el país no necesita políticos, sino estadistas: «Los políticos se pelean por una media manzana podrida en medio del salón y por lograr las pequeñas ganancias, en tanto que el estadista busca construir un país donde todos puedan encontrar futuro».

«Estamos enfrentando algo que no es democrático. Sin embargo, vamos a aprovechar los pocos espacios que quedan para recuperar al país», sostuvo.

Cerró esta primera etapa del debate César Pérez Vivas, quien afirmó que su proyecto se sustenta en el cambio y la transformación y se mostró confiado en que será el «gocho» número 8 que asuma como primer magistrado de Venezuela Venezuela.

«Proponemos un cambio profundo de los modelos políticos, económico y cultural que tenemos en Venezuela», agregó.

La pregunta de las mil lochas

Cuando se les preguntó cómo garantizarían un entorno favorable para la economía en Venezuela, las respuestas fueron las siguientes y en este orden:

Andrés Caleca:

«El ambiente de democracia plena en lo social y lo económico es el camino para que el país vuelva al desarrollo».

María Corina Machado:

«Venezuela está en ruinas y hemos planteado una estabilización expansiva de la economía, para acabar con el caos y poner orden en las variables macroeconómicas (…) La expansión productiva implica abrir los mercados, privatizar y respetar la propiedad privada».

🔵 María Corina plantea una estabilización expansiva para estabilizar la economía. 🗣️ “Debemos abrir los mercados, privatizar y respetar la propiedad privada”. 📌 Vía: @VPITV #HablanLosCandidatos pic.twitter.com/cJ4u1XLRLf — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) July 12, 2023

Delsa Solórzano:

«No hay posibilidad de desarrollo económico en socialismo… Hoy tenemos la obligación de sustituir la economía de puertos por economía de producción»

César Pérez Vivas

«Hay que colocar el eje central de la economía en la empresa privada. Para eso es fundamental cambiar el modelo político, salir de la dictadura a la democracia».

Tamara Adrián

«El desarrollo económico tiene que pasar de ser extractivo a ser productivo».

Carlos Prosperi

«Tenemos el compromiso de dar un paso hacia hacia una economía que invierta en ciencia y tecnología. Recuperaremos la economía porque tenemos un compromiso con todos los venezolanos».

Andrés Velásquez:

«Pensamos que las primeras actuaciones deben estar enfocadas en los ajustes de salarios para los trabajadores del país».

Freddy Superlano

«En pocas palabras, se necesita un cambio político para generar confianza en lo económico».

“Aquí no cabe hablar de sucesiones”. Así, @MariaCorinaYA defiende que sea la gente quien elija quién los conduce. #HablanLosCandidatos pic.twitter.com/jfbKojr4N1 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 12, 2023

¿Apoyan la idea de las sucesiones?

En respuesta a un planteamiento que hiciera días atrás Delsa Solórzano sobre debatir acerca de posibles sucesiones para enfrentar las inhabilitaciones de los candidatos, Machado y Velásquez estuvieron en desacuerdo.

«Aquí no cabe hablar de sucesiones, porque ¿para qué son las elecciones? Para que la gente decida y elija, y no para que Maduro imponga el contrincante que quiera. Lo que viene es duro, y serán muchas las barreras, habrá que derrotarlas una por una», sentenció Machado.

“Aquí no cabe hablar de sucesiones”. Así, @MariaCorinaYA defiende que sea la gente quien elija quién los conduce. #HablanLosCandidatos pic.twitter.com/jfbKojr4N1 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 12, 2023

El exgobernador Andrés Velásquez también piensa que no se puede aceptar la propuesta de sustituir candidatos, porque quien resulte ganador en las primarias debe ser defendido por todo el país.

EN VIVO | Andrés Velásquez llama a defender al candidato o candidata que gane las primarias: “No podemos sustituir candidatos”#HablanLosCandidatos https://t.co/l2QkudIl1M pic.twitter.com/Tg9lBPEwzq — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 12, 2023

Con información de EFE