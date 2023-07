Capriles carga contra Ratti por recurso contra la primaria y admite que Machado lidera encuestas - Runrun

«La inhabilitación de María Corina Machado no solamente fue dirigida a ella; detrás de eso hay un mensaje que no puedo ignorar, que también es conmigo, contra la primaria, contra el liderazgo democrático, contra todos los que queremos que este país tenga un cambio», manifestó

El precandidato presidencial Henrique Capriles condenó el 10 de julio las declaraciones del dirigente Luis Ratti, quien volvió a arremeter contra la primaria opositora tras introducir un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el que busca impedir que se realice la consulta.

Haciendo referencia a las acciones de Ratti, Capriles repudió la inhabilitación política de Machado, de quien reconoció que lidera todas las encuestas.

«Hay 14 candidatos, pero la persona que ha venido liderando la primaria, de acuerdo con los estudios de opinión, que es María Corina Machado, fue inhabilitada por la dictadura. Fue un mensaje de la dictadura sobrevenido a todo este desarrollo de la primaria, y por ahí todos los rumores de que van a seguir atacando la primaria, que es esto que hemos visto de este individuo que se presentó hoy en el Tribunal (Luis Ratti) y el rumor que hay es que la sentencia ya está lista, que ya la tienen cocinada. Hasta el Partido Comunista lo quieren robar para dárselo a otros que van a ser seguramente serviles al señor Maduro».

Para Capriles, la medida contra Machado también es un golpe para él: «La inhabilitación de María Corina Machado no solamente fue dirigida a ella; detrás de eso hay un mensaje que no puedo ignorar, que también es conmigo, contra la primaria, contra el liderazgo democrático, contra todos los que queremos que este país tenga un cambio. La golpean a ella, pero también me golpean a mí. Porque teniendo incluso decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordena al Estado restituir mis derechos, es obvio que el dictador dice ‘a cualquier candidato que tenga algún tipo de opción se le inhabilita. No se le va a permitir inscribirse'».

Dijo, además, que participará en las elecciones primarias para ratificar la vía en la que cree: la democracia. En este sentido, pidió unidad y voto.

«Mi participación era y es para reafirmar el camino de las elecciones. Voté el 21 de noviembre y luche para que hubiera gente en las alcaldías. Tengo seis años inhabilitado y me meto en la primaria para reafirmar el camino en el que creo (…) Yo entré en la primaria, propuse la primaria con la idea de fortalecer el camino en el que yo creo, que los venezolanos pudieran expresarse a través del voto», sentenció Capriles.

Aunque reconoció que este “no es el momento” para debatir, pues, «no podemos ser la orquesta del Titanic”, pidió a la Plataforma Unitaria que convoque a todos los candidatos para discutir “hacia dónde van”.

«Ojalá que quienes están en la Plataforma Unitaria en estas próximas horas convoquen a todos los que estamos participando en las primarias para ponernos a discutir los escenarios y nunca dejar sin una opción (…) al pueblo venezolano», dijo.

Reiteró que la coalición opositora debe ser «un instrumento» para convocar a los inscritos en las primarias «a discutir qué está pasando y hacia dónde» va el proceso, teniendo en cuenta que varios candidatos a las internas están inhabilitados para ejercer cargos públicos de elección popular.

Ratti contra Machado

En rueda de prensa, Ratti declaró que busca frenar a Machado y sus supuestas intenciones «contra la democracia». Agregó que realizará «una campaña contra la primaria», añadiendo que, supuestamente, va a «desenmascarar un proceso viciado, lleno de corrupción, lleno de mentiras».

Según el político, la primaria sirve, entre otras cosas, como un supuesto «instrumento de María Corina para convocar a la violencia y el caos», asegurando que «tienen que abrir los ojos los magistrados»

«Esto es terrible, esto es delicado y es mejor apagar cualquier tipo de intención contra la democracia ahorita y no esperar que sea el 2024 para que ella -Machado- haga todas las marramucias que está acostumbrada a hacer», añadió Ratti.

A juicio de Ratti, la primaria «dejó de ser un proceso ciudadano» y, según dice, «terminaron desarrollándose como un proceso cerrado».

También, criticó a la Comisión Nacional de Primaria, a la que acusó de supuestamente organizar unos comicios excluyentes y «solo para complacer» a un «minúsculo grupo» de dirigentes.

Sobre el recurso, indicó que entregó al TSJ «los fundamentos y anexos correspondientes» para sustentarlo, entre los que mencionó «los pasos y llamados originales» hechos por Machado desde que anunció su candidatura.

