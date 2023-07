Partidos, dirigentes, candidatos a primarias y hasta Petro: rechazan inhabilitación a Machado - Runrun

La Contraloría General confirmó que la dirigente María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años. Así lo informó el 30 de junio el diputado José Brito.

La Contraloría indicó, de acuerdo a un documento compartido por el equipo de prensa de Brito, que Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, luego de una investigación patrimonial que atenta contra la «ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía» de Venezuela.

El organismo indicó que se determinaron errores, así como omisiones en las declaraciones juradas del patrimonio, evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial seguida a Machado.

«Asimismo, se determinó la existencia de fondos administrados por justificar que representó un porcentaje cerca del 50 % de los fondos administrados en el período evaluado, constituidos por depósitos y notas de crédito de origen no conocidos en bancos nacionales (…) y operaciones de depósitos y notas de crédito de origen no conocido en moneda extranjera», añadió.

La Contraloría señaló que Machado ha sido partícipe de la «trama de corrupción orquestada» por el dirigente Juan Guaidó, que propició el «bloqueo criminal» a Venezuela, así como también el «despojo descarado» de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la «complicidad de gobiernos corruptos».

El dirigente y candidato a las primarias Henrique Capriles calificó de «inconstitucional» la inhabilitación política a Machado.

«La inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, por parte de la Contraloría, es una acción inconstitucional, infundada y vergonzosa. Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de (Nicolás) Maduro y su régimen», indicó en su cuenta de Twitter.

«Maduro y la institucionalidad que controla sigue el peor camino de diseñar una elección que solo traerá más crisis económica, social y política», añadió Capriles, quien pidió a la oposición resistir y no renunciar al derecho al voto.

La Plataforma Unitaria también rechazó la medida en contra de Machado: «De manera unánime, rechazamos la inconstitucional inhabilitación en contra de María Corina Machado, lo cual es una clara violación a los derechos políticos de los venezolanos».

De igual modo, la coalición ratificó su compromiso con la «construcción de la unidad junto al pueblo de Venezuela por medio de la elección del próximo 22 de octubre».

Por su parte, la exdiputada Delsa Solórzano consideró la medida como un atropello inconstitucional, pues, argumentó, la inhabilitación política «solo puede imponerse como una pena accesoria a una condena penal definitivamente firme», algo que no ha ocurrido en el caso de Machado.

Debo reiterar que tanto esta, como el resto de las inhabilitaciones políticas de otros candidatos no sólo…

A juicio del exlegislador Freddy Superlano, el Estado está «atentando contra la primaria», un punto en el que coincide con el exdiputado Roberto Enríquez, también aspirante en las internas, quien advierte de un intento, por parte del gobierno, de «inhabilitar» el proceso de octubre.

«Hoy con más fuerza debemos impulsar una elección popular que nos permita tener un líder que marque el rumbo correcto de esta lucha. El caso de María Corina es solo el principio de lo que viene. Solidarios con ella y su equipo», apuntó Superlano.

Asimismo, el exgobernador Andrés Velásquez apostó por «actuar en bloque y con toda contundencia» para rechazar lo que considera «abusos usados como arma política».

El exdiputado Carlos Prósperi hizo un llamado similar al pedir a los precandidatos presidenciales, así como a la sociedad en general, «estar más unidos, más firmes y más claros».

«El cambio de Venezuela está en nuestras manos», subrayó.

Entretanto, el exgobernador César Pérez Vivas cree que, con esta inhabilitación, el gobierno «ha puesto de manifiesto el temor que le tienen a la sociedad democrática y al inmenso deseo de cambio existente en Venezuela».

El gobierno «busca sacarnos a todos por la vía de la inhabilitación o por la vía del encarcelamiento», añadió.

Además, el precandidato Andrés Caleca -que acusó al Ejecutivo de actuar de manera «antidemocrática, arbitraria y despótica»- aseguró que los opositores no se rendirán en la carrera por la Presidencia, una elección que augura ganarle al chavismo «aplastantemente».

El régimen, actuando según su naturaleza antidemocrática, arbitraria y despótica, inhabilita a María Corina. Definitivamente no la conocen y tampoco nos conocen a nosotros: no nos rendiremos, no abandonaremos y los derrotaremos aplastantemente. La fuerza unida del país es…

— Andrés Caleca (@ajcaleca) June 30, 2023