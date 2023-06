Con realidad virtual denuncian en España las torturas a presos políticos en Venezuela - Runrun

«Realidad Helicoide» es el proyecto que busca visibilizar la situación de los detenidos por motivos políticos

La Asociación Voces de la Memoria denunció con realidad virtual las torturas que sufren los presos políticos en Venezuela.

20 minutos fueron suficientes para que con gafas, unos mandos y auriculares de realidad virtual, se transmitiera el horror de la tortura, se escucharan testimonios y se pudiera observar las condiciones infrahumanas en las que viven los presos recluidos en el Helicoide, en Caracas.

Víctor Navarro, fundador de la asociación y víctima durante cinco meses de torturas en este centro penitenciario, presentó ante medios españoles esta iniciativa que quiere exponer ante organismos, foros de Derechos Humanos y universidades, las atrocidades que viven los presos políticos.

Cada uno de ellos, de los que en algún momento fueron un grito ahogado en la profundidad de las mazmorras, hoy alza su voz para denunciar las atrocidades vividas. #EstanTorturandoEnVenezuela pic.twitter.com/D7QWbbm7GZ — Realidad Helicoide (@HelicoidReality) June 24, 2023

«Queremos ir a la Asamblea General de la ONU y al parlamento europeo, donde se toman las decisiones porque esto es denuncia, pero también a universidades porque esto es memoria y la memoria está viva porque sigue pasando», denunció en una presentación a medios del proyecto en Madrid.

Navarro, refugiado hoy en Argentina, explicó que por motivos de seguridad aún no pueden colgar el material en una web, pero que llevarán esta experiencia creada gracias al testimonio de 30 personas que pasaron por el penal «a todos los lugares a los que haya que ir para denunciar que (el presidente Nicolás) Maduro tortura».

Es necesario denunciar

Navarro tiene claro que aunque remover los recuerdos produzca dolor y ansiedad, es necesario «denunciar lo que hoy sigue pasando en Venezuela».

«Los gobiernos tienen que repudiar la tortura, ningún gobierno democrático debe olvidar que Maduro tortura, ya sea por gas o por petróleo, es un mensaje para los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos», dijo en referencia a la reciente relajación de sanciones de la administración del presidente estadounidense Joe Biden ante la necesidad de hidrocarburos por la guerra de Ucrania.

«Los Derechos Humanos no pueden ser banalizados, no tienen un color político, ni se pueden cambiar por recursos, el que piense distinto en Venezuela puede ser víctima de tortura, no se pueden sentar a negociar con él (Maduro) hasta que no cierre los centros», dijo.

*Con información de EFE