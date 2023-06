Venezuela incumple compromiso adquirido ante la Cedaw de publicar plan nacional contra la trata - Runrun

Mulier Venezuela señaló en su informe sombra ante la Cedaw que resultaba «inaceptable que el Estado se refiriera al decreto publicado en la citada Gaceta Oficial como el cuerpo del plan y un avance en la lucha contra la trata»

La organización Mulier Venezuela advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro incumple el compromiso que adquirió ante la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de publicar el plan nacional contra la trata.

Mediante un comunicado, la organización señaló que ha transcurrido más de un mes desde que se adquirió este compromiso durante el 85° periodo de sesiones del Comité de la Cedaw, que se dio del 8 al 26 de mayo de este 2023.

Durante ese proceso, el Estado venezolano presentó un informe detallando el estatus de cumplimiento de la Convención, y las expertas del Comité publicaron una lista de cuestiones y preguntas para recabar más información sobre la situación de país.

Pese a que el Estado no mencionó ningún nada sobre el plan nacional contra la trata en su informe, en la respuesta a la lista de cuestiones sí lo refirió diciendo que se aprobó en 2021 el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2021–2025.

Según el gobierno, el plan fue formulado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz; por medio de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), órgano rector en la materia.

«Su propósito es desarrollar una política integral que articule acciones entre las instituciones del Estado, empresas privadas, las organizaciones sin fines de lucro, el poder popular y los organismos de cooperación nacional e internacional, a los fines de prevenir, atender, reprimir, sancionar y mitigar el delito de trata de personas», señala.

El Estado venezolano sostiene que el plan está publicado en la Gaceta Oficial N° 42.173 de 21 de julio de 2021. Sin embargo, Mulier Venezuela aclaró que solo aparece publicado un decreto presidencial que establece la creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas con la obligación de divulgar “el texto íntegro” del plan en las páginas web de los órganos del Ejecutivo nacional, el Poder Ciudadano y el Poder Judicial.

Inaceptable

Mulier Venezuela señaló en su informe sombra ante la Cedaw que resultaba «inaceptable que el Estado se refiriera al decreto publicado en la citada Gaceta Oficial como el cuerpo del plan y un avance en la lucha contra la trata».

Además, recordaron la existencia de reseñas noticiosas oficiales de 2022 en las que se habla de la reactivación de “la discusión sobre el Plan Nacional contra la Trata de Personas”.

El 18 de mayo durante el diálogo con el Estado, la experta Dafna Hacker Dror manifestó: “En 2021 el Estado elaboró un plan nacional contra la trata de personas para 2021–2025, [pero] por lo que tengo entendido, por favor corríjanme si me equivoco, ese plan no se ha publicado… Me gustaría saber por qué ese plan no se ha hecho público.”

La jefa de la delegación y ministra de la Mujer, Diva Guzmán, encargó a Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, responder a esta interrogante, señalando que: “Tenemos la conciencia plena y el desafío gigantesco de seguir abordando y trabajando un tema que hoy nos reta. Hemos creado el Comité Nacional de Trata presidido por las altas autoridades del Estado venezolano, pero también tenemos el Plan Nacional de Trata que si bien no es público se viene trabajando de manera sistemática ante un delito que hoy nos sorprende como patria.”

Ante esta respuesta, Hacker Dror advirtió que el Estado seguía sin responder su pregunta, y ante esta insistencia la viceministra Alana Zuloaga respondió: “Queremos comprometernos públicamente en un plazo máximo de 15 días a hacer público el plan de trata de nuestra patria”.

Sin embargo, han pasado más de 30 días continuos y 20 días hábiles desde ese compromiso público de la representación del Estado y todavía no se ha publicado el Plan Nacional contra la Trata, recalca la organización Mulier Venezuela: «Este documento necesario y urgente para la articulación de políticas públicas e instituciones estatales para la lucha contra este delito».