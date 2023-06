Cabello dice que Trump "desnudó" a la oposición venezolana al admitir su interés en el petróleo - Runrun

El primer vicepresidente del PSUV consideró que las declaraciones en las que Donald Trump admitió que su interés era «apropiarse» del petróleo venezolano dejan «al desnudo» a la oposición

«¿No y que el interés era por los derechos humanos, la democracia, o la ‘dictadura’ que había en Venezuela?. Según lo expresado por el propio Trump, ninguna de esas cosas eran importantes, sino el petróleo venezolano», sumó

A juicio de Cabello, el gobierno interino de Guaidó fue una «orden» de Trump para hacer colapsar a Venezuela: «Y la oposición aplaudió», destacó

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se refirió a las declaraciones que hiciera el fin de semana el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien admitió su interés en el petróleo venezolano.

Durante la convención republicana de Carolina del Norte, Trump mencionó que al término de su mandato Venezuela estaba cerca del colapso y que eso pudo haber sido aprovechado por su país.

“Cuando dejé la presidencia, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Ahora, se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico”, dijo Trump ante sus seguidores.

Cabello opinó que tales declaraciones dejarían «al descubierto» a la oposición venezolana.

«Hubo una declaración del expresidente de EEUU, Donald Trump, que deja al desnudo a la oposición venezolana. Los deja sin mucha defensa. El señor Trump expresaba en una alocución que cuando él se fue, Venezuela estaba en el colapso, lista para ellos apoderarse del petróleo venezolano. En verdad no es apoderarse, es robarse el petróleo. Es lo que acostumbra a hacer el imperialismo», denunció Cabello en la rueda de prensa semanal de su partido.

«Esto no lo dijo cualquiera, no lo dijo Boulton disgustado en un libro, ni Abrams, no. Lo dijo quien dirigió una de las operaciones más rudas contra algún pueblo, el propio presidente de EEUU admite cuáles eran las reales intenciones contra Venezuela. Entonces uno ahí se pregunta, ¿no y que era por el tema de los derechos humanos, la democracia, o la ‘dictadura’ que había en Venezuela?. Según lo expresado por el propio Trump, ninguna de esas cosas eran importantes, sino el petróleo venezolano, las riquezas venezolanas», remarcó.

Propone investigación de la AN

A juicio de Cabello, la oposición venezolana estuvo al tanto de los supuestos planes que tenía Trump con Venezuela: «¿O ustedes creen que Estados Unidos iba a poner a un mamarracho como Guaidó a cambio de nada? (…) ¿A cambio de qué, a qué se comprometió Guaidó y su grupo? A la entrega de Venezuela».

«No traten de burlarse de nuestro pueblo. Ustedes aplaudieron un gobierno interino que no aparece por ningún lado en la Constitución, que fue una orden de Trump para colapsar este país, y ustedes (la oposición), aplaudieron», expresó.

Cabello consideró que la Asamblea Nacional oficialista debe abrir una investigación sobre este tema.

«Ojalá hubiese responsabilidad penal. Y responsabilidad política, estoy seguro de que este pueblo se las va a cobrar», agregó.