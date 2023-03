Oposición deplora actos de corrupción de funcionarios chavistas - Runrun

Dirigentes opositores condenaron este 20 de marzo los hechos de corrupción por los que son señalados varios funcionarios públicos, entre ellos el hasta hoy ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo, y el ahora exjefe de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez.

El partido Primero Justicia (PJ), del que forma parte Henrique Capriles, rechazó «contundentemente este nuevo episodio de corrupción del régimen de Nicolás Maduro», lo que -señaló- representa la «verdadera causa por la que Venezuela se encuentra en ruinas».

Esto, prosiguió PJ en una nota de prensa, es «otra prueba de que no es culpa de la presión internacional todo el caos que padece Venezuela», sino de los «personeros del régimen, quienes han llevado al país a la peor crisis de la historia».

Señaló que, en cambio, la «presión internacional ha sido una gran herramienta para proteger los activos venezolanos y detener toda la corrupción y robo del dinero que le corresponde al país».

Por su parte, Juan Guaidó señaló que, desde el viernes, el «régimen de Maduro protagoniza y confirma lo que todos los venezolanos ya saben, que son los responsables de la tragedia y la causa de una emergencia humanitaria compleja que atraviesa hoy el país».

A su juicio, la renuncia de El Aissami es una «confesión» de «cómo han destruido el país». «Todos (fueron) designados por Maduro, Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente», agregó.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que los miembros señalados de corrupción dentro de sus filas son «excepciones» que no cuentan con el respaldo de la formación.

«En la revolución no tienen espacio los corruptos. Ser corrupto no es ser revolucionario, no es revolucionario quien se ponga una camisa roja y esté robando (…) estamos actuando contra esas excepciones», dijo.