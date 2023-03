Delsa Solórzano denunció persecución en su contra durante gira por el país - Runrun

Indicó que no tiene miedo y continuará con el periplo por la nación

La candidata en las elecciones primarias de la oposición por el partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, denunció este sábado 18 de marzo que está siendo sometida a persecuciones y hostigamientos durante la gira que realiza por el país.

En el marco de su reciente recorrido por los estados Trujillo, Portuguesa y Lara, la abanderada del partido Encuentro Ciudadano denunció que fue seguida por presuntos funcionarios de la policía política de la administración de Nicolás Maduro.

«Tengo más de 20 años enfrentando a la dictadura. Vamos a seguir haciéndolo, la respuesta a los ataques y amedrentamiento es más trabajo. Seguiremos levantando la voz y recorriendo el país. Nuestro objetivo es el cambio político para liberar a Venezuela», escribió la dirigente de en su cuenta de Twitter.

Solórzano renunció a las filas de Un Nuevo Tiempo y formó en diciembre de 2018 el partido Encuentro Ciudadano

«La verdad es que me he preparado toda la vida para esto. Todas las personas nos formamos a diario para ser mejores en nuestra profesión y, en mi caso particular, lo he hecho para conducir a Venezuela en distintos ámbitos y aspectos», dijo en una entrevista concedida en El Nacional.

La dirigente indicó que salió de las filas del partido del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, porque ya no era escuchada.

«Cuando llega el momento en el que sientes que tus ideas no son los suficientemente escuchadas o, a veces, ni siquiera debatidas porque son otros los que toman las decisiones, y tú quieres que tus ideas estén sobre la mesa por lo menos para el debate, no para imponerlas porque no creo en imposiciones, para que estas ideas se escuchen, hay que poner el nombre», asegura.

Solórzano aseveró que el chavismo no ha dado verdadero protagonismo a las mujeres.

«Aquí durante más de estos 20 años de régimen ha habido claramente un caudillismo encabezado por hombres, que tiene como escudo a las mujeres pero que no toman ninguna decisión», dijo al referirse a lo que califica como «igualdad de fotografía».

