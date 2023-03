OVF: Salario promedio del sector privado a finales de 2022 se situó en $139 mensuales - Runrun

La remuneración del sector privado sigue siendo mayor a la que la que perciben los trabajadores del sector público

La brecha entre el salario del sector público y el sector privado es de 200 %, según el OVF

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que el salario promedio del sector privado, referido al sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas (AMC), se situó en diciembre de 2022 en 139 mensuales dólares mensuales.

Según las estimaciones del ente económico alterno, la remuneración promedio de un cargo gerencial en el sector privado se ubicó en US$ 308 mensuales, para un profesional y técnico en US$ 198 mensuales y para un obrero u operario en US$ 127 mensuales.

En una comparación entre diciembre de 2022 y diciembre de 2021, el OVF afirma que hubo un aumento de 49%, pero este fue ligeramente inferior al alza de los precios en dólares.

Brecha entre el sector público y el privado

Aunque el incremento de los precios en dólares afectó considerablemente la remuneración en empresas privadas, esta sigue siendo mayor que la que perciben los trabajadores del sector público, la cual incluye los bonos que otorga el Gobierno de Maduro.

Empleados de de la Administración Pública, jubilados y pensionados del Seguro Social, apenas reciben al mes 5.4 dólares más los bonos, lo que aumenta considerablemente la brecha entre ambos sectores.