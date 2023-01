Papa Francisco designó a Baltazar Porras como arzobispo metropolitano de Caracas - Runrun

El Papa Francisco nombró este martes, 17 de enero, al cardenal Baltazar Porras como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas.

Monseñor Ignazio Ceffalia, encargado de Negocios de la Nunciatura en Venezuela, informó mediante una comunicación a Baltazar Porras este nombramiento.

Con este anuncio, se informa que también queda vacante la Arquidiócesis de Mérida, por lo que monseñor Helizandro Emiro Terán Bermúdez, de la Orden de Los Agustinos, le sucederá inmediatamente como Arzobispo.

Además, el comunicado informa que las autoridades competentes Venezuela han sido informadas de la decisión del Papa Francisco.

Tras conocerse la decisión, el nuevo arzobispo de Caracas publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, para expresar su gratitud por este nombramiento.

«No me siento extraño, pues nacido y criado en el corazón de la ciudad capital«, señaló Porras en su publicación.

Asimismo, señaló: «Viene a ser un compromiso mayor y permanente de servicio a esta polifacética ciudad, capital de la república, y centro de irradiación en todos los órdenes para el bien de la nación».

«Seguir el ejemplo que Caracas dio, es más que una estrofa del himno nacional», añadió Baltazar Porras en su mensaje.

También, Porras indicó que deben ser «constructores de esperanzas, de iniciativas innovadoras para que la fraternidad y respeto a los demás nos lleve por derroteros de progreso material y espiritual».

«Los signos de los tiempos son un reto para impregnarlos del amor que nos da el seguimiento a Jesús», añadió el arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas.

Finalmente, envió un mensaje de oración: «Este día imploro, que el Nazareno de San Pablo, las ricas devociones marianas caraqueñas y la experiencia acumulada en el servicio al prójimo, al más necesitado, nos mueva a ser mejores».

Un saludo fraterno, queridos caraqueños, en este 17 de enero de 2023, en el que el Papa Francisco me elige como Arzobispo Metropolitano de Caracas. No me siento extraño, pues nacido y criado en el corazón de la ciudad capital, me ha tocado en los pic.twitter.com/n7yW3epevQ

