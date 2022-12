Justicia de EEUU determinó que Alex Saab no tiene inmunidad diplomática - Runrun

Este viernes, 23 de diciembre, el juez juez Robert N. Scola, determinó que el empresario colombiano Alex Saab no goza de inmunidad diplomática.

En una resolución de dos páginas, que publicó el periodista Joshua Goodman a través de su cuenta en Twitter, se puede leer que Saab no tiene inmunidad diplomática y que será juzgado por el delito de lavado de dinero.

El fallo señala que los abogados no pudieron demostrar que su cliente era un agente diplomático en misión. Agrega que, si realmente existiera, dicha inmunidad debería tener el consenso de los países que Saab debía transitar; algo que –asegura el juez– no fue probado por la defensa.

BREAKING: Federal judge denies Alex Saab’s motion to dismiss and determines the Maduro ally is not entitled to diplomatic immunity from criminal charges. pic.twitter.com/7kMUSx38Qv

