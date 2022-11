El intercambio cultural del Mundial - Runrun

Quizás muy pocos eventos consiguen reunir tantos grupos sociales, nacionalidades y edades en un espacio tan pequeño como un Mundial

Los preparativos para asistir a un Mundial implican un extra. No es solo un viaje de un mes a un país completamente extraño, sino que hay que incluir cosas que en viajes normales no se suman: computador, luces, cámaras, etc. Además, la preparación va más allá de leer sobre qué hacer en el país en cuestión. Es instruirte sobre cuál equipo es mejor que el otro, conocer cultura, datos y hasta gastronomía.

Todo esto hace que haya un estrés prolongado la semana previa al viaje. ¿Llevo la Hayya Card? ¿Se lesionó Benzema? ¿Cómo hago para llegar al Souq Waqif? Y, lógicamente, tus horas de sueño disminuyen de forma natural.

La travesía de este redactor fue Valencia-Madrid en tren. 9 a.m. la salida. 3 horas de sueño la noche anterior. Llegada a la estación de Atocha para agarrar otro tren al aeropuerto. Royal Jordanian, la aerolínea. 3:00 p.m. la salida. Clima 100% mundialista. El verdadero mundial comenzaba ahí.

Es una sensación difícil de explicar. Al final, miles de kilómetros separan la capital española de la capital catarí, pero el avión era Mundial. Brasileños, mexicanos, argentinos, ecuatorianos hacían escala en Amman (Jordania) para luego llegar a Doha. En la puerta de embarque, unos cariocas discutían un sobreprecio que querían imponerles de 175 euros por llevar un tambor a bordo. Un argentino cantaba a todo pulmón consignas de apoyo a la albiceleste y un mexicano le respondía con un “México lindo”. Insisto, todo esto sin ni siquiera pisar el avión.

El viaje de 5 horas fue junto a dos argentinos de cuarenta años que, junto a sus amigos de infancia, viajaron desde Entre Ríos por 21 días. Londres y São Paulo estuvieron incluidas en su travesía. Hablaron desde su afición por el pádel o baloncesto, hasta la devaluación del dólar. A su vez, este servidor contándoles del Mar Caribe, cómo preparar arepas y de la extraña cultura de la siesta que existe en España y no en Venezuela. El intercambio cultural es notorio.

Antes de ellos, la conversación fue con unos mexicanos que aún no saben quién será el delantero titular de la selección que este martes se enfrenta en el debut a Polonia.

Quizás muy pocos eventos consiguen reunir tantos grupos sociales, nacionalidades y edades en un espacio tan pequeño. Festivales con artistas reconocidos, tal vez. O shows culturales que atraen a miles de personas. Pero el mundial de fútbol es otra cosa. Es una pasión detrás del apoyo a un país, la energía de conocer gente, interactuar y, cómo dice el título de la nota, de intercambiar cultura.

Mientras se escriben estas líneas, el vuelo RJ110 de Royal Jordanian debe estar volando sobre Israel, próximos a aterrizar en Jordania. A tan solo 5 horas de hacer migración en Catar e iniciar la cobertura de la justa mundialista con Runrunes.