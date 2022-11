¿Será el Mundial de Catar el peor de la historia por las polémicas que lo rodean? - Runrun

Las comprobadas denuncias sobre violaciones a DDHH han llevado a definir desde ya a Catar 2022 como el «peor mundial de la historia». ¿Pero ha sido la única Copa Mundial de Fútbol con controversia política y social? Acá hacemos un repaso

A pesar de las comprobadas violaciones a los derechos humanos, Catar hace un esfuerzo por salvar su marca país

Las restricciones en Catar y las alertas sobre las violaciones a los derechos humanos han puesto al Mundial de 2022 bajo la lupa.

La prohibición de mostrar afecto en público, los cuestionamientos a la homosexualidad, las limitaciones al consumo de alcohol -justo dos días antes de que empiece la competencia, se levantó la medida que permitiría venderlo en los partidos- y las muertes acontecidas durante la construcción de los estadios han sido temas polémicos en los últimos meses.

Varias organizaciones de DDHH han hecho campañas para resaltar el historial de abuso de derechos humanos del gobierno catarí y hasta artistas han hecho votos porque se solucionen estos conflictos.

El tema es que Catar se ha marcado ya como “el peor Mundial de la historia”. Pero, ¿es posible que así sea? ¿Hay antecedentes de conflictos que ensombrecieran el buen desarrollo de otros mundiales?

Hay que mencionar que distintas copas del mundo de fútbol han estado envueltas en múltiples problemas socio-políticos. Además, Catar lleva años trabajando en su imagen internacional ante los señalamientos constantes por violación a los derechos humanos.

De Mussolini al polémico arbitraje en Corea-Japón

Desde el segundo mundial de la historia se comenzó a gestar un clima de uso del deporte como expansionista de una ideología. Italia 1934 tuvo lugar durante el régimen dictatorial de Benito Mussolini. De esa competencia se inmortalizaron frases del mandatario italiano como: “Italia debe ganar. Es una orden”. Y, de hecho, así pasó.

Otro caso notorio fue la incursión de Argentina 1978 con el régimen de la dictadura de Jorge Videla. Antes del inicio del mundial, un carro-bomba explotó en Buenos Aires por parte de los guerrilleros opositores y Johan Cruyff, mejor jugador de la época, se negó a jugar con la selección holandesa. Hubo incluso casos de posible amaño de partido, como el Argentina 6-0 Perú.

Y si nos vamos a mundiales más recientes, está la Corea del Sur en Corea-Japón 2002, con actuaciones de los árbitros sumamente polémicas en octavos de final contra Italia o en cuartos contra EspañaM Brasil 2014 con el tema de las favelas y Rusia también con el problema de prohibición de la homosexualidad.

Lejos de justificar los reclamos contra lo acontecido en la organización del Mundial de Catar, ni de invalidar los señalamientos por el tema de derechos humanos, es importante recordar que no es el primer mundial con controversias, ni será el último. Todo lo que hay detrás de un evento tan grande puede tener muchos matices grises.

Catar trata de salvar su marca país

Desde que Catar inició su proceso de riqueza a través de la producción de petróleo y gas natural, ha procurado no vivir solo de recursos naturales. De hecho, la política de buena imagen para políticas internacionales es clara y marcada. Entre todas las cosas, usando al deporte como canal de expansión de su marca.

Quizás poco se sabe que el estado Catarí es dueño del 10% del Empire State en Nueva York, o del 20% del aeropuerto de Heathrow en Londres.

También, posee un 25% de acciones de IAG, empresa que lleva Iberia y British Airways; es dueño de una parte grande accionaria de El Corte Inglés, cadena de tiendas española líder en el mercado, entre otras inversiones.

Si se ve más allá, hay otros rubros donde las políticas de Catar con relación apotencias han sido claras y notorias. Estados Unidos cuenta con la Base Aérea Al Udeid en tierras cataríes donde tiene más de 10.000 soldados.

sí también, el país de medio oriente ha hecho gigantes inversiones en recursos militares, artillería que compra a los americanos. En 2017 anunció la adquisición de 12 mil millones de dólares en jets F-15, así como en 2014 hicieron una masiva compra de helicópteros y misiles de USA.

Dentro de Doha existe un área llamada “Education City” donde se encuentran las principales universidades del país. Y no solo eso, también hay múltiples universidades americanas que tienen sede allí: Virginia Commonwealth University Escuela de Artes, Weill Cornell Medical College, Texas A&M Universit, Universidad Carnegie Mellon, Georgetown University School of Foreign Service y Northwestern University.

Catar, además, ha conseguido posicionarse dentro del mundo del deporte. Cuenta con la apropiación de uno de los canales más grandes deportivos del mundo: Bein Sports, que transmite Champions League, Mundiales, Eurocopas y tiene presencia en Medio Oriente, Estados Unidos, Europa y Asia.

De igual forma, el país es dueño del París Saint Germain a través de uno de los cataríes más influyentes de la actualidad: Nasser Al Khelaifi. A su vez, Al Khelaifi es presidente de Qatar Sports Investment, empresa dueña de un 21% del SC Braga, de la primera división de Portugal.

Catar lleva años buscando trabajar en su imagen internacional y el Mundial será la cúspide de su proceso, si bien es cierto que sus múltiples prohibiciones lo alejan de ganarse el beneplácito mundial.

Parte de su propósito será dejar una buena huella como organizador del Mundial y continuar con su desarrollo nacional y global.