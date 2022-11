Grandes figuras que no estarán en Catar 2022 porque sus selecciones no clasificaron - Runrun

Son varias las estrellas que no estarán presentes en la vigésimo segunda Copa Mundial de la FIFA. Este será el último Mundial con solo 32 cupos, por lo que varias selecciones no cumplieron sus objetivos en sus respectivas competencias y quedaron afuera de Catar 2022.

Dentro de ellas hay figuras resaltantes. Y no hay duda de que si hubiesen clasificado, muchos de estos jugadores hubieran sido importantes en la competencia.

A continuación, una lista de algunos jugadores que no estarán en Catar porque no clasificaron sus selecciones.

Una de las mayores irrupciones en los últimos años es sin duda alguna la «bestia» noruega. El ”androide”, a sus 22 años, ha deslumbrado al mundo por sus cualidades. La más llamativa es su capacidad goleadora.

Un delantero de una potencia física imponente y una increíble habilidad para resolver situaciones en el área. A su tan corta edad, tiene un registro de goles fuera de lo común. Si contamos sus tantos en clubes y en su selección (tanto mayor como juveniles), ya ronda por encima de los 200 goles.

De hecho, en su primera temporada en el Manchester City, Haaland rompió un récord al ser el jugador más rápido en conseguir tres hattricks. Lo hizo en ocho partidos, mientras que el siguiente lo hizo en 48 partidos, que fue Michael Owen.

Lastimosamente, Haaland tendrá que esperar para empezar su cuota goleadora en los mundiales, pero no deja de ilusionar para el Mundial de 2026 apenas tendrá entre 25 y 26 años, una edad en la que podrá empezar a cumplir uno de sus probables objetivos, que será ser el máximo goleador en la historia de los mundiales.

La estrella del Liverpool fue eliminada por la Senegal de su excompañero de equipo Sadio Mane. “Mo” falló un penalti clave que desencadenó en la eliminación de los faraones. En los últimos meses, Salah ha estado en un nivel muy alto, por lo que no deja de ser intrigante imaginar cómo hubiera sido su rendimiento en la máxima cita.

Seguramente veremos a Salah tratar de llevar a su selección al próximo mundial, ya que el ídolo de Liverpool tendrá 34 años, edad en la que podrá estar activo aún y en gran nivel.

