Jugadores jóvenes a seguir en la Copa del Mundo (parte II) - Runrun

En esta segunda entrega, presentamos a los juveniles que podrán destacar durante la cita mundialista Catar 2022.

En este grupo, elegiremos a tres jugadores que tienen algo importante en común, y es que fueron nominados al Golden Boy. Uno la temporada pasada y los otros dos compitieron junto a Jude Bellingham.

El primero es Pedri, jugador de 19 años del Barcelona, con una derecha muy precisa, aunque la izquierda la maneja muy bien. Tiene una capacidad muy buena de recibir entre líneas y con espacio libre, sumándole a una capacidad asociativa muy alta.

El segundo es Gavi, otro jugador del Barcelona. ¿En qué se diferencia a Pedri? Gavi siempre ha estado en el Barcelona, mientras que Pedri vino de la UD Las Palmas, hay una diferencia en la formación de cada uno.

Pedri tiene más capacidad de ataque, sabe situarse mejor, y es que puede jugar tanto de interior como de media punta. En cambio, Gavi es más interior. En los últimos meses ha destacado mucho su capacidad de presión alta y choque a pesar de ser un jugador, en medio de todo, pequeño. Quizás le falta destacarse más en goles y en asistencias, pero es algo normal para un jugador de apenas 18 años.

Y pasamos al tercero, la nueva joya alemana, Jamal Musiala.

Mediocampista ofensivo de 19 años, con un arsenal de cualidades muy buenas a tan corta edad. No es normal que un jugador tan joven sea una alternativa principal en el equipo más grande de Alemania como el Bayern Munich, incluso siendo muchas veces titular.

Tiene una muy buena capacidad de ganar duelos ofensivos, con una gran visión de juego y una cualidad muy alta de encontrar espacios libres. Tuvo la oportunidad de jugar para Inglaterra, pero se decidió por el cuatro veces campeón del mundo.

Otros jugadores a observar en el grupo son: Ansu Fati,Yeremi Pino, Take Kubo, Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Brandon Aguilera, y por supuesto, Kai Havertz.

La generación dorada de Bélgica tiene otra oportunidad para ganar un título. Algunos exponentes como De Bruyne, Hazard, Lukaku y Trossard quieren conseguir el primer título en la historia del país belga.

Junto a ellos, viene una generación interesante. Una muestra más del buen trabajo formativo que tienen, y quizás el más representativo, es Charles de Ketelaere, de 23 años.

El jugador del Milán sorprendió por sus muy buenas actuaciones en Champions League cuando jugaba en el Club Brujas de su país natal. El belga de 21 años y 1,92 de estatura quiere empezar a consolidarse en su selección, siendo un jugador que, a pesar de su envergadura, destaca por su habilidad física y velocidad en la toma de decisiones.

También, brilla por su habilidad en el uno por uno y sabe moverse muy bien dentro del campo para recibir libre.

Junto a él, hay un jugador que no tiene una repercusión grande, pero se viene destacando últimamente. Es una gran alternativa para el Everton actualmente y con un muy buen nivel en el Lille de Francia. Hablamos de Amadou Onana, quien cuenta con una ventaja física, que la utiliza para complementar su posicionamiento defensivo.

🎙️| Amadou Onana: “I want to be decisive for the team, scoring and assisting. That’s what I am working on now. I hope it will pay off very soon. I couldn’t have wished for a better manager [than Lampard], in terms of the fact he played my position.” pic.twitter.com/kBe6lVbrOO

— Everton Extra (@Everton_Extra) October 30, 2022