Jugadores jóvenes a seguir en la Copa del Mundo (parte I) - Runrun

En cada mundial salen a relucir las nuevas estrellas. Suele haber al menos un jugador joven que impacta al mundo, como lo fue Muller en 2010, James Rodríguez en 2014 y Killyan Mbappé en 2018

En esta primera entrega se analizan, por grupo, quiénes serán las grandes promesas de Catar 2022, esos jugadores jóvenes que concentrarán toda la atención

Cada vez falta menos para el pitazo inicial del partido entre Qatar y Ecuador y para que comience oficialmente la 22ª edición de la copa del mundo, la competición deportiva más esperada y vista.

Probablemente, será la última cita de muchos jugadores con una importancia grandísima en el fútbol, comenzando por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos jugadores más impactantes del siglo XXI. Además de ellos también lucirán en plan estelar Luca Modric, Casemiro, Christian Eriksen, Sergio Busquets, entre otros.

Sin embargo, a pesar de las despedidas de unos, también surgen nuevo talentos. Y es que en cada mundial salen a relucir las nuevas estrellas, suele haber al menos un jugador joven que impacta al mundo, como lo fue Muller en 2010, James Rodríguez en 2014 y Killyan Mbappé en 2018.

A continuación, presentamos a las grandes promesas de Catar 2022. Esos jugadores jóvenes que concentrarán todos los flashes.

Grupo A

Los reflectores estarán sobre los Países Bajos y sobre Ecuador. Los Van Gaal quieren y buscan obtener su primera copa del mundo después de varios intentos a lo largo de la historia y a pesar de que no tiene una nómina de gran envergadura. No es una locura pensar que sean campeones.

La joven promesa que hará su debut en el Mundial es Matthijs de Ligt. A pesar de sus cortos 23 años, el neerlandés tiene un cúmulo de experiencias auspiciosas, como ser semifinalista de Champions League y campeón de la liga holandesa.

Además, es el capitán del Ajax de Amsterdam con tan solo 19 años, lo que certifica su personalidad, carácter y su capacidad de liderazgo. Un central fuerte en los duelos, con una gran lectura defensiva y que a pesar de su gran cuerpo, es rápido.

Otro jugador a observar será Cody Gakpo, quién es el extremo izquierdo del PSV Eindhoven. A sus 23 años ha sido una gran revelación, ya cuenta con 93 goles y 53 asistencias. Louis Van Gaal le ha estado dando varios minutos en la absoluta, y no extrañaría que sea una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

Gakpo es un jugador versátil y genera un gran abanico de oportunidades por la zona izquierda del campo, juega a perfil cambiado y eso le permite hacer uso de su gran visión de juego. Y es que medir 1,89 cm no le impide ser un jugador rápido, pero el mejor atributo es su capacidad técnica y su regate.

Players to provide 10+ assists in Europe's top seven leagues so far this season: ◎ Lionel Messi

◉ Cody Gakpo 🆕 Leo has some company. 🤝 pic.twitter.com/kl5rHYRR3l — Squawka (@Squawka) October 30, 2022

Pasando a la mitad del mundo, en Ecuador hay una gran cantidad de jóvenes talentos. El país tricolor ha ido apostando por la formación de los juveniles, y el proceso está empezando a dar frutos. Y la punta del iceberg del proceso es sin duda Moisés Caicedo, mediocampista del Brighton.

Moisés Caicedo, jugador del Brighton se consagra como el jugador mas caro de la selección y de la historia de su pais. Acaba de tener una revalorización de casi 40M según transfermarket. Uno de sus jugadores mas caro era Antonio Valencia con un valor alrededor de 25M. pic.twitter.com/j25BrI2hKO — Jo (@NottiBlanco) November 3, 2022

Formado en Independiente del Valle, Caicedo, al igual que los anteriores, ya tiene una gran experiencia: campeón de la copa sudamericana en 2019, competencias con su selección en torneos juveniles y hoy ya es titular consolidado tanto en el equipo inglés como en su selección a sus tan solo 20 años.

Un volante mixto, fuerte físicamente y con una gran sensibilidad táctica, es un jugador al que le gustan los pases verticales y tiene fundamentos tácticos ofensivos y defensivos muy bien acoplados.

Otros jugadores a observar en este grupo son Justin Timber, Xavi Simons, Ryan Gravenberch, Piero Hincapie, Gonzalo Plata, Pape Gueye, Pape Mata Sarr y Képrin Diatta

Grupo B

Empecemos con otro país que está haciendo un gran proceso juvenil. la U.S Soccer tiene en sus filas grandes jóvenes con un potencial tremendo, entre ellos, Christian Pulisic, que jugará su primer mundial.

All I have to do is help win the game. All the @vw ID.4 SUV has to do is help change the world. So no pressure really. #vwsponsor #ID4 #USMNT #ad pic.twitter.com/MFutwdcwkw — Christian Pulisic (@cpulisic_10) August 4, 2022

El joven americano ha tenido una gran carrera en sus apenas 24 años. Sin embargo, hay alguien más que está recorriendo sus pasos, y jugando en Borussia Dortmund y es Giovanny Reina, quién tiene una calidad técnica excelsa, si bien su proceso no ha sido tan constante por algunas lesiones.

“Gio” tiene una gran cantidad de virtudes que lo hacen un jugador diferencial a sus 19 años, con una gran precisión en los pases y en los tiros libres, algunas de las características que lo hacen ser un jugador a ver en Qatar.

Ahora, vamos a la vereda de los 3 leones. Inglaterra busca su segunda copa, y la generación que tiene invita a conseguirla, de la mano de un fenomenal delantero como Harry Kane.

Sin embargo, detrás de él hay varios jugadores destacados, y la mayoría de ellos jóvenes, como Mason Mount, o Bukayo Saka, pero entre ellos hay una joven figura que ha sido direccionado por Pep Guardiola y es Phill Foden, un jugador que puede jugar en cualquier zona de ataque.

El de Sampedor lo ha usado de extremo, media punta, interior, falso 9 y en otras posiciones. Y es que Foden funciona en todo lugar donde Guardiola lo ponga.

Tiene una capacidad inmensa para engañar a sus rivales a partir de los movimientos de su cuerpo, sumada a una increíble conducción del balón y un golpeo extraordinario.

Y detrás de él hay alguien que lo puede apoya tanto como cuando pierda el balón o cuando Foden necesite alguien que le filtre uno. Y se trata de una de las grandes eclosiones en el mediocampo de los últimos años, el capitán del West Ham United, Declan Rice.

First goal of the season for @_DeclanRice 🔥 pic.twitter.com/q5U86Yvndt — West Ham United (@WestHam) October 16, 2022

Un mediocampista muy completo, aplicado en el ataque y siempre activo para distribuir de la mejor manera el balón a los atacantes, destaca mucho por su capacidad asociativa y su gran habilidad.

Además de los ya mencionados, no podemos dejar atrás a jugadores como Jadon Sancho y Jude Bellgihman, Brendan Aaronson, Neco Williams, Ethan Ampadu y Brennan Johnson,



Grupo C

Del lado del grupo C, tenemos a una de las grandes candidatas al título, y que llega en un momento muy bueno en los aspectos futbolísticos y emocionales. De la mano de Messi, la Argentina busca su tercera copa, y su nivel actual hace que los argentinos tengan la fe alta.

Dentro de este prometedor equipo está la actual joya del Manchester City, Julián Álvarez, el exdelantero de River Plate es quizás el mejor canterano de los últimos años del conjunto millonario.

Un delantero que destaca por su gran entendimiento de la presión y su gran capacidad de entender los espacios a los que tiene que moverse; aún tiene 22 años y sabe que delante de él hay un delantero exponencial como Lautaro Martínez, por lo que tiene que estar listo cuando reciba la oportunidad.

Pero Julián no es el único ex River Plate con un futuro prometedor. De Inglaterra viajamos a Portugal, donde está el mediocampista Enzo Fernández, quien a pesar de haber llegado hace poco parece que lleva más de un buen tiempo en Lisboa, y eso no es fácil decir cuando se tienen 21 años.

Enzo Fernández vs Juventuspic.twitter.com/VWZFuuuX9u — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 26, 2022

Fernández es un futbolista muy «a lo argentino», siempre moviéndose, ofreciendo paredes y darle continuidad a la jugada, sin temor a darle pausa al juego. Además, en Benfica está aprendiendo a llegar mucho más al área, lee muy bien los ataques y los posicionamientos tanto de sus compañeros como de rivales para interpretar espacios, y no es casualidad que tenga tantos registros y cualidades, pues a sus pocos años, ha sido entrenado por Gallardo, Crespo, Becaccece y hoy por Roger Schmidt.

Grupo D

En este verano europeo, a Madrid arribó una de las grandes joyas del mediocampo, Aurélien Tchouameni. El joven francés es un jugador de dos áreas, con un físico imponente que le ayuda a resolver situaciones defensivas, y una sensibilidad técnica óptima para sus pases largos junto a una buena distribución.

Recién llegado a la casa blanca, Tchouameni jugará su primer mundial, esperando ser parte de la búsqueda francesa de retener el título mundial.

Junto a él, hay un central francés que viene desde hace varias temporadas en buen nivel: William Saliba. No es un jugador normal, para ser central tiene una calidad técnica digna de mediocampista y una muy buena visión de juego. No es casualidad que el conjunto del español Arteta tenga tan buena fase de iniciación..

Si bien aún no es el central titular de Francia, no sería raro verlo, pues en él Francia pude respaldarse, además de que el equipo dirigido por Deschamps viene jugando con línea de 3, lo que hace que tenga más chances.

En el otro candidato a pasar en el grupo D, es el semifinalista de la Eurcopa 2020, y en sus filas tienen a un prometedor volante ofensivo, campeón de Europa League con Eintracht Frankfurt y es Jesper Lindström. Su mejor cualidad es su capacidad de proteger el balón mediante su gambeta, sumando una muy buena conducción, lo que lo hace un futbolista diferencial, además de una gran capacidad de llegar al área. Suele jugar por la derecha en el equipo alemán.

Otros jugadores a seguir son Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard, Rasmus Höjlund, Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Benoít Badiashile, Eduardo Camavinga y Christopher Nkunku.