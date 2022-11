“Reformas son insuficientes”: Fiscal de la CPI pide autorización para reanudar investigación sobre Venezuela - Runrun

El fiscal de la Corte Penal Internacional señaló que la presentación «no perjudica a Venezuela»

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), pidió este martes, 1 de noviembre, una autorización a la Fiscalía de la corte para reanudar la investigación sobre Venezuela.

En un comunicado que publicó la web de la CPI, Khan indicó que concluyó que el aplazamiento de la investigación, solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro, «no está autorizado» en esta etapa.

Durante la revisión de la información, la oficina del fiscal de la CPI tomó «nota de los considerables esfuerzos realizados por el Gobierno de Venezuela para compartir información sobre sus procedimientos».

«Mi oficina también reconoce y se siente alentado por el hecho de que las autoridades venezolanas han emprendido una serie de reformas legales que apuntan a abordar una serie de problemas estructurales y sistémicos», agregó.

En ese sentido, consideró que si todos esos esfuerzos se implementan de forma adecuada, «ofrecer un margen para la esperanza y el cambio».

«No obstante, en la actualidad, la evaluación independiente y objetiva de mi oficina es que estos esfuerzos y reformas siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes», aclaró.

En su presentación de la solicitud, la oficina de Khan «ha buscado en todo momento seguir un camino de cumplimiento de su mandato estatutario mientras continúa cooperando de buena fe para apoyar los esfuerzos de las autoridades venezolanas para llevar a cabo procesos internos que satisfagan los requisitos de complementariedad del Estatuto de Roma».

Finalmente, señaló que la presentación «no perjudica a Venezuela». Además, «aunque el aplazamiento no está justificado en este momento, esto no significa que la evaluación no pueda revisarse en una etapa posterior del procedimiento».

Solicitud de Karim Khan a la Fiscalía de la CPI by Andrea González Parra on Scribd

Fundación Clooney y Foro Penal presentaron nuevas pruebas

La iniciativa “The Docket” de la Fundación Clooney para la Justicia y el Foro Penal Venezolano presentaron un informe a ante la CPI, donde mostraron pruebas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por 11 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Esta fundación pertenece al actor George Clooney y su esposa Amal Clooney. Se encarga de monitorear juicios internacionales y defender a víctimas de derechos humanos en el mundo.

En el informe, la fundación señala que los presuntos crímenes cometidos por funcionarios de la Dgcim son torturas, detenciones arbitrarias y abuso sexual.