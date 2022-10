Esposa de vigilante de urbanización El Castaño pide a las autoridades información sobre su paradero - Runrun

Freddymar Nieves tiene 47 años y llevaba tres meses trabajando en la urbanización El Castaño

La señora Yersomina Requena de Nieves pidió este miércoles 19 de octubre a las autoridades información del paradero de su esposo, el señor Freddymar Nieves, vigilante de la urbanización El Castaño de Maracay, estado Aragua.

En declaraciones que ofreció a la periodista Gregoria Díaz, corresponsal de Crónica Uno y de Ipys Venezuela en Aragua, la mujer relató que su esposo se encontraba de guardia el lunes, 17 de octubre, cuando se desbordó la quebrada Palmarito y la urbanización quedó bajo agua y lodo-

«Él está desaparecido. No tengo información de mi esposo. Yo quisiera que me dieran información. He ido a la morgue, y en la morgue no está», dijo la mujer en un audio que difundió la comunicadora.

Asimismo, Requena de Nieves señaló que cuenta con información que le dio una persona de Defensa Civil, quien le indicó que hay cuerpos en una universidad cercana al Hotel Pipo Internacional, entre los que estaría su esposo.

«Él lo reconoce porque mi esposo tiene tatuajes. Yo quisiera, por favor, que me den información, porque nosotros necesitamos saber cómo está, si está vivo o está en los escombros todavía», agregó.

En ese sentido, Requena de Nieves dijo que si su esposo está en el lugar que le indicaron, que lo entreguen. «Con todo el dolor de mi alma, necesito sepultar a mi esposo. No quiero que quede como una persona desaparecida», añadió.

«Necesito que por favor den información, que entreguen los cuerpos que tienen allá arriba en la información. Yo necesito saber el paradero de mi esposo», añadió Requena de Nieves.

Freddymar Nieves tiene 47 años y llevaba tres meses trabajando en la urbanización El Castaño. La última vez que tuvieron contacto fue el 17 de octubre a la 1:00 de la tarde. Llevaba un pantalón jean y una camisa de vigilancia de la urbanización.

«Ahí viven personas que vieron que el río lo arrastró y no sabemos nada del paradero de él», sumó.