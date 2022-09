"Vas a cantar en la dictadura, al régimen" y otras perlas de Diosdado contra Olga Tañón - Runrun

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, arremetió contra la cantante boricua Olga Tañón, quien llegó a Venezuela para un concierto en el Poliedro de Caracas el 1 de octubre.

En su programa «Con el Mazo Dando» del 28 de septiembre Cabello comentó un titular de febrero de 2021, en el que Tañón criticaba la indiferencia de la región sobre el tema Venezuela.

La publicación le dio pie a Cabello para destacar el «cambio de punto de vista» de la artista.

«Cómo han cambiado las cosas. Pero yo te voy a decir algo, esto es un golpe a los escuálidos, a los que pusieron sus esperanzas en que la opinión de cuatro artistas pagados iban a tumbar el gobierno. Y ahora los ves acá en Venezuela. Y por un tema de vergüenza, no hay una disculpa, quisiera uno que admitieran que se equivocaron y no debieron meterse en un problema que no es suyo, porque lo que hacen es cantar», pronunció Cabello.