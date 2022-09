Lluvias causan estragos en cinco estados: INEA suspende zarpe de embarcaciones - Runrun

Las fuertes lluvias que cayeron en las últimas 24 horas en el país han causado impacto en varios estados del país.

En la Guaira, al menos hubo tres horas consecutivas de fuertes lluvias, descargas eléctricas y vientos huracanados la madrugada del 22 de septiembre.

El medio aliado El Pitazo reseñó los Bomberos de Vargas y Protección Civil confirmaron el saldo inicial de cinco viviendas afectadas.

Las estructuras que sufrieron daños se encuentran en el barrio Muchinga de La Guaira, detrás de la Casa Guipuzcoana.

También, registraron Otras zonas afectadas anegaciones y alta sedimentación en la vialidad de zonas de Maiquetía y Punta de Mulatos.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo la lluvia arrastró vehículos en el sector La Chivera, luego del aumento de la cuenca del río Mapurite.

Las lluvias continuaron después del mediodía del jueves. Los habitantes de Camurí Chico estaban preocupados por la crecida del Río Camurí.

Las lluvias son producto del paso de la onda tropical 39, que está localizada sobre la región oriental de Venezuela, al norte del estado Sucre.

Esta onda tiene una probabilidad entre 70 % a 90 % de convertirse en un ciclón.

Las autoridades advirtieron que se desplazará hacia el oeste sobre la parte norte del país, lo que ocasionará fuerte lluvias con «actividad» eléctrica y vientos fuertes.

Usuarios en Twitter y medios locales han reportado desbordamiento de ríos en algunas regiones como Anzoátegui, La Guaira, Sucre, Mérida y Trujillo.

Videos compartidos en redes muestran el colapso de la carretera vieja Cantaura-Anaco tras la crecida de los ríos.

Mientras que en el estado Sucre, el oleaje se incrementó de forma importante, cómo se muestra en un video grabado en los muelles de Cumaná.

🇻🇪 | #22Sep #Cumana Fuerte oleaje en los muelles de #Cumaná, estado #Sucre asociado a la Onda Tropical Nro. 39 acompañado a de lluvias fuertes y descargas eléctricas.

También son afectadas otras áreas del país: Zulia, los Andes, Centro Occidente, Llanos Occidentales. pic.twitter.com/O4udmawvvh

— The Citizens For The World (@CitizensWorld_) September 22, 2022