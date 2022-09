CLAVES | Mujeres en frontera: un análisis de la migración venezolana con perspectiva de género - Runrun

78,20% no cuenta con una póliza de salud. 69,39% asegura no tenerlo por los altos costos.

Respecto a la salud sexual y reproductiva, 44,70% de las mujeres asisten al ginecólogo de forma regular, mientras que el 55,30% no asiste o lo hace esporádicamente. De ese grupo, 54,72% no lo hace por falta de recursos económicos y el 22,64% no lo hace por diversas razones (que evidencian falta de interés y/o conocimiento).

Un 24% de las mujeres señaló tener desconfianza de las citas ginecológicas debido a experiencias anteriores no gratas. Por ejemplo, “el doctor usaba comentarios fuera de lugar”, “he sentido incomodidad con algunos doctores”, “tuve mal trato por parte del doctor”, “un ginecólogo haciéndose cosas mientras me veía”.

A pesar de que el 73,40% de las mujeres encuestadas no desean tener más hijos, el 76,80% declaró no usar métodos anticonceptivos.

Las razones más comunes para no usar métodos anticonceptivos fueron por ya no estar en etapa reproductiva o por estar esterilizadas. “Esto indica que solo ven necesario los métodos anticonceptivos como una medida para prevenir embarazos no deseados y no los contemplan, como en el caso del preservativo, como herramientas para la prevención de infecciones de transmisión sexual”.