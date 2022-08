Gobierno despliega a la Sundde para verificar uso de la tasa oficial y los precios en comercios - Runrun

La jornada se realizó en los estados Aragua, Guárico, Zulia, Yaracuy, Mérida, Bolívar, Anzoátegui, Falcón y Caracas, luego del aumento en el precio del dólar

Este sábado, 27 de agosto, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) desplegó a una comisión de fiscales en nueve estados del país para verificar que los establecimientos estén usando la la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y también los precios de los productos en los comercios.

«Siguiendo instrucciones de la ministra de Comercio Nacional y superintendenta, Dheliz Álvarez, fiscales de la Sundde verifican el estricto cumplimiento y publicación de la tasa oficial del BCV, protegiendo los derechos socioeconómicos del pueblo», informó la Sundde a través de su cuenta en Twitter.

#DistritoCapital – Se realiza operativo de inspección, verificación y constatación de uso y publicación de la Tasa Oficial del BCV en la Ciudad Capital, en acompañamiento de la ZODI y de los EpiiCentro.#27Ago #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/SBYOWTE72T — Sundde (@sundde_ve) August 27, 2022

La jornada se realizó en los estados Aragua, Guárico, Zulia, Yaracuy, Mérida, Bolívar, Anzoátegui, Falcón y Caracas, luego del aumento en el precio del dólar, que se ha disparado en los últimos días, devaluando así el bolívar, en un 21% en el mercado oficial y un 18% en el paralelo.

La Sundde aseguró que trabajan en estas inspecciones directamente en algunos comercios y que también activaron canales directos de denuncia para evitar «distorsiones» en los precios.

#Zulia – Fiscales de la Sundde se despliegan en todos los comercios de la entidad, con el fin de verificar y exhortar el uso correcto de la Tasa Oficial del BCV, trabajo en conjunto a la Zodi-Zulia.#27Ago #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/8tLkwVq6ug — Sundde (@sundde_ve) August 27, 2022

#Yaracuy – Se mantiene activo el despliegue de la Sundde para garantizar cumplimiento de la Tasa Oficial de del BCV y precios justos de rubros priorizados en los comercios de los 14 municipios del estado.#27Ago #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/uh9euM1av5 — Sundde (@sundde_ve) August 27, 2022

#Guárico – Cumpliendo con los lineamientos de la Ministra de Comercio Nacional y Superintendenta @DhelizAlvarez, fiscales se despliegan por los comercios de la entidad, con el fin de verificar y exhortar el uso correcto de la Tasa Oficial del BCV.#27Ago #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/dsl2NPIaxR — Sundde (@sundde_ve) August 27, 2022

#Mérida – Fuerza Fiscalizadora de la Sundde, mantiene despliegues en los establecimientos ubicados en los distintos municipios de la región, en Pro de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos del Pueblo.#27Ago #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/cw6JI9vmY7 — Sundde (@sundde_ve) August 27, 2022

#Bolívar – Fuerza fiscalizadora se mantiene activa y desplegada en los municipios Angostura del Orinoco y Caroní, verificando el cumplimiento de la Tasa Oficial del @BCV_ORG_VE e inspeccionando que se cumpla con las medidas de Bioseguridad.#27Ago #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/nRMROsumvK — Sundde (@sundde_ve) August 27, 2022

#Anzoátegui – Siguiendo instrucciones de la Ministra de Comercio Nacional y Superintendenta @DhelizAlvarez, continúa el despliegue en los diferentes municipios, con el fin de verificar el cumplimiento y publicación de la Tasa Oficial del BCV.#27Ago #UniónParaLaVictoria pic.twitter.com/rEnczXQPsC — Sundde (@sundde_ve) August 27, 2022

El pasado miércoles, 24 de agosto, el aumento del dólar paralelo sorprendió a todos los venezolanos. La moneda estadounidense incrementó su valor 10 % en solo cuatro horas y superó la barrera de los 8 bolívares.

El economista José Guerra explicó a través de su cuenta en Twitter que con el aumento del dólar paralelo colapsa el bolívar, y con él, los salarios de todos los venezolanos. «El BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares», señaló.

El economista indicó que el salario mínimo mensual, que en marzo de 2022 era de $30, hoy en día es de $15.

Aumento de precios, depreciación de salarios y otros efectos de la subida del dólar

En entrevista a Radio Fedecámaras, el economista y coordinador de investigación de la Asociación Venezolana de Capital Privado (Vencapital), Alejandro Castro, explicó que desde enero hasta agosto de 2022, el dólar aumentó su valor en 50%.

El incremento de los últimos días, según el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, se debe a que el gobierno siguió aumentando el gasto en bolívares.

El economista y profesor universitario José Guerra, escribió en un trino en Twitter que, junto con el colapso del bolívar, se produce el de los salarios.

A juicio del economista Ángel Alvarado, el aumento del dólar en una economía en donde esta moneda estadounidense marca el 97% de los precios es una «verdadera pesadilla» para los ciudadanos.

En consecuencia, el economista Hermes Pérez destaca que la angustia de las personas que sobrevivieron la ola hiperinflacionaria se pone de manifiesto con cada aumento del dólar.

Sin embargo, deja claro que el problema no radica en lo que marca una página, o en el pago de unos bonos a los profesores, sino en una política económica «que no corrige el grave problema, que es la desvalorización del bolívar».

*Con información de Efe