“Quienes tienen cuentas con la justicia no pueden ser candidatos a nada” y otras perlas de Cabello sobre las primarias opositoras - Runrun

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que muchos de los precandidatos a las primarias opositoras no podrán postularse, porque tienen cuentas con la justicia y están inhabilitados a optar por ese cargo.

“Uno los ve desatados con esto de las primarias, hay un gentío que tiene cuentas con la justicia y no puede ser candidato a nada”, dijo Cabello.

“Si los ponen a administrar un condominio, se roban todo, comienzan a desaparecerse las puertas, los botones del ascensor, se lo llevan. No pueden ser candidatos a nada”, afirmó el vicepresidente del Psuv.

“¿Candidato a qué? Si tú estás rayado con la justicia, no puedes ser candidato a más nada en Venezuela, están inhabilitados moralmente para ser candidatos acá en Venezuela”, comentó, en una rueda de prensa el pasado 22 de agosto.

Sobre el caso Monómeros

Con respecto al caso de la empresa Monómeros, Diosdado Cabello aseguró que estima que las autoridades neogranadinas tomen cartas en el asunto e inicien un posible juicio con los integrantes de la directiva que están fugados.

“Yo tengo la impresión que la justicia colombiana va a comenzar actuar ahorita. Quienes desfalcaron Monómeros, les van a abrir juicio allá en Colombia. por eso ya no quedan ningunos, se desaparecieron, nadie se atreve a decir dónde están. Les va a llegar el largo brazo de la justicia”, dijo.



Sobre el avión venezolano retenido en Argentina

Respecto al avión venezolano que sigue retenido en Argentina, Cabello opinó que no habrá pronunciamiento de organismos internacionales.

“Yo creo que no se va a pronunciar ningún organismo internacional” (…) unos venezolanos retenidos no solo injusta, sino ilegalmente en Argentina, no pasa nada para ellos porque están involucrados venezolanos, bienes de Venezuela y quienes mantienen a esos organismos, son enemigos históricos de Venezuela. La ONU la mantiene Estados Unidos, no vamos a esperar que de allí salga algo positivo”, aseveró.