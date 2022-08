Periodista denuncia al alcalde de El Tigre por violencia de género - Runrun

La comunicadora también denunció al director del medio de comunicación Mundo Oriental y a tres directores de la Alcaldía de El Tigre

Foto referencial

La licenciada Nilsa Varela, periodista y propietaria del diario El Vistazo, a propósito de una campaña pública ejecutada a través de diversos medios informáticos encuadrables en la violencia de género como lo son el Acoso y Hostigamiento, violencia mediática y psicológica previstos en Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como otros delitos previstos en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la Constitución Bolivariana, además de Jurisprudencias vinculantes de reciente data, interpuso formal denuncia penal en contra de los ciudadanos Sandino Paraqueima, director del medio de comunicación Mundo Oriental, y Ernesto Paraqueima, alcalde de El Tigre. También fueron denunciados otros hombres, tres de ellos directores en distintos departamentos de la Alcaldía de El Tigre.

«Asistida por el abogado Miguel Cabello, se introdujo una denuncia, principalmente por el delito de acoso u hostigamiento. También identificamos otros derechos vulnerados a partir de una sistemática incitación al odio en mi contra y de Diario El Vistazo, situación que empezó en el primer trimestre del año 2022 por la amplia cobertura hecha del conflicto Fospuca», expresó Varela en una nota de prensa el 15 de agosto.

La denuncia y sus anexos que consta de 31 folios útiles, fue presentada el martes 9 de agosto de 2022 ante la Fiscalía 18 Especial contra la Violencia de Género de El Tigre, dirigida por la fiscal doctora Yurilma Prado.

«Además de denunciar a padre e hijo, el texto entregado incluye denuncias contra otros hombres: Nelson Millán, director de Ambiente y encargado de mantenimiento de la Alcaldía; Williams Urquiola, director del Terminal Cleto Quijada y Orlando Marín, director de Promoción y Acompañamiento del Poder Popular del Despacho Municipal. Millán, es identificado como un promotor destacado, de todo tipo de imágenes humillantes y ofensivas que incluso contienen mis fotos personales. Urquiola y Marín también se esmeran en la promoción a través de WhatsApp. Ellos tres no son los únicos», agrega la periodista.

Ya el 23 de mayo El Vistazo difundió una primera denuncia pública elevada ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), en el que rechazó cualquier asociación con grupos delictivos luego que múltiples funcionarios de la Alcaldía de El Tigre promocionaron imágenes donde manipulaban una noticia de El Vistazo relacionada con alias Rockola.

«Como mujer periodista y ciudadana venezolana, que diariamente ejerzo mi profesión con apego a la ética y a la legalidad vigente, aspiro que el Ministerio Público atienda mi denuncia y ordene las averiguaciones de rigor. He visto con un poco de lástima y pena ajena, cómo varios personajes de El Tigre agreden mujeres impunemente. Y la agresión, los que sabemos de Derechos Humanos, entendemos perfectamente que no sólo se trata de un golpe físico. La agresión también viene en esta presentación, a través de imágenes, apodos, comparaciones degradantes que nada tienen de inofensivas. Solo aspiro que no se sigan vulnerando mis derechos. La ley me ampara», subrayó Varela.