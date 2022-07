Reencuentro tecnológico con sabor venezolano - Runrun

El evento Sybven – SAP Innovation Day fue el punto de encuentro, en el exclusivo restaurante Moreno, en Caracas, en el que Sybven, de la mano de SAP, se acercó a sus clientes, aliados de negocios y prensa especializada, para compartir, intercambiar ideas, alinear nuevas y mejores prácticas en pro de la humanización y transformación de los negocios en un desayuno con aroma y sabor a Venezuela.

“El reto es humanizar mediante la tecnología, la hiperautomatización influye en la calidad de vida humana. La estrategia es lograr una conexión digital emocional que supere una visita física a una tienda o a un punto de venta”, comentó Magdalena De Luca, líder de la Célula Visión Global y Estratégica y CEO de Sybven.

Hoy más que nunca, el componente humano marca la diferencia en los procesos de transformación e innovación digital, y, estos reencuentros, son una nueva manera de acercarse a los clientes para compartir experiencias y estrategias de transformación.

Encuentros cercanos y humanos

Las palabras que más se repitieron en el evento, sin duda, fueron: transformación y humanización de los negocios porque, en el mundo actual, no hacer nada no es una opción. Es esencial transformarse, y, para lograrlo hay innovar continuamente, utilizando a la tecnología como un medio y no como un fin.

Por parte de SAP, estuvieron presentes Marcela Perilla, president LAC North de SAP; Salvatore Cherchi, territory account manager de SAP y Fernando Espitia, CX Solution Architect de SAP, quien compartió que la estrategia se basa en ayudar a cada negocio a funcionar como una empresa inteligente. Como líderes del mercado de software de gestión empresarial, ayudan a empresas de todos los tamaños y sectores a gestionar su negocio de la mejor manera posible.

Un brindis con sentimiento venezolano

Entre las personalidades que compartieron vivencias en el evento, destacó la periodista Valentina Quintero, comunicadora social venezolana, activista de protección del medio ambiente y experta en turismo sostenible. También estuvo Víctor Moreno, experto culinario y chef venezolano, quien encabezó la preparación de un pintoresco e interesante menú mantuano, muy ligado a las raíces venezolanas, que incluía: bollos pelones, Pastel de Chucho, quesillo, rollo de manzana con nueces, mimosas, entre otros deliciosos platillos criollos.

Por parte de Sybven, Jeannette Cotilla estuvo encargada de la ponencia acerca del valor de la experiencia del empleado en la ecuación del negocio; Yeraldin Ramírez especialista en experiencia del cliente, se enfocó en las claves más importantes sobre el CX para las organizaciones hoy en día y Dayan Acosta, realizó un interesante paneo por el mercado digital venezolano y la migración hacia la nube.