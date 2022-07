Subvariante BA.5 de ómicron circula en Venezuela y es responsable del aumento de casos - Runrun

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que la subvariante BA.5 de ómicron está circulando en el país.

Desde el estado Carabobo, Rodríguez llamó a los ciudadanos a vacunarse o a reforzar sus esquemas de inmunización para prevenir los contagios.

Seguidamente, insistió a la población en que se debe vacunar: «Todos a vacunarse a partir de los dos años, o a ponerse el refuerzo (…) la vacuna nos protege, la vacuna nos salva», agregó.

En la última semana, Venezuela registró la duplicación del número de nuevos contagios diarios.

El viernes 15 de julio, según el reporte oficial, el país sumó 380 infecciones y 2 muertes por esta enfermedad.

Recientemente, Maria Van Kerkhove, epidemióloga de Enfermedades Infecciosas de la OMS se refirió a esta variante.

«Es la variante más transmisible que hemos visto del SARS-CoV-2″, declaró la experta.

Pero, además de más transmisible, también tiene a su favor el escape inmunológico, es decir, evade los anticuerpos de infecciones previas.

Here’s what you need to know about Omicron sublineages BA.4, BA.5, BA.2.75 – an update from Dr @mvankerkhove ⬇️

Countries and individuals need to act now to reduce exposures and #COVID19 risk. Get vaccinated, be vigilant. pic.twitter.com/vIRni4vJeM

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 15, 2022