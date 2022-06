Reportan 225 muertes en lo que va de 2022 por cortes eléctricos en hospitales - Runrun

Las fallas eléctricas se suman a la escasez de insumos y dificultan la atención oportuna de pacientes en hospitales venezolanos

Los cortes eléctricos en hospitales causan falla de equipos médicos y ascensores que derivan en muertes de pacientes

La mitad de los centros que se monitorean en la Encuesta Nacional de Hospitales reportan fallas eléctricas a la semana

Al menos 225 personas murieron en el primer semestre de 2022 por fallos en equipos médicos y ascensores que causan los cortes eléctricos en hospitales.

Así lo reveló el boletín semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), que presentó el miércoles 22 de junio la ONG Médicos por la Salud.

«Desde el paciente que depende de asistencia respiratoria, el paciente que necesita ser trasladado de manera urgente a otro piso del hospital y los ascensores no funcionan, la falla del servicio eléctrico inevitablemente se traduce en pérdida de calidad del servicio y, en algunos casos, incluso, la muerte de los pacientes», detalló el estudio.

Para la elaboración del informe, analizan la situación en los 40 principales hospitales de Venezuela.

Gustavo Villasmil, médico y portavoz de la institución, afirmó en la presentación del informe, que esta situación es un «drama estructural» que forma parte de la «anatomía de la sanidad pública venezolana».

Precisó que en la primera mitad de 2022, en 50,70 % de los hospitales que monitorean hubo fallas de luz cada semana.

La cifra representa una ligera disminución respecto a 2021, cuando el 53 % de los centros sufrieron apagones.

Cortes eléctricos en hospitales: sin plantas para emergencias

Además, de los anteriores datos, el documento reveló que en 13 % de los hospitales no funciona el generador eléctrico, pese a ser el recurso que debe paliar los cortes.

Esto representa un «empeoramiento» de la operatividad de las plantas eléctricas en comparación con 2021, cuyo porcentaje de equipos inoperativos fue de 9,1 %.

Por otra parte, la escasez de insumos sigue siendo un problema. El porcentaje en el área de emergencia fue de 47 % y en cirugías, del 72 %.

«Por más cuñetes de pintura que yo vierta en las paredes de los quirófanos, por más arregladito que lo tenga, si no tengo los insumos, materiales y gasas medicinales, no puedo dar quirófano, no puedo dar paso a una cirugía para ejecutarla de manera segura», apostilló Villasmil.

Los hospitales con más desabastecimiento de insumos en el área de emergencia están en Monagas (74 %), Amazonas (73 %) y Barinas (68 %).

«En las zonas más alejadas, menos llegan las cosas», recalcó Villasmil.

Retraso en la atención a los pacientes

En Venezuela, hay evidentes retrasos para la atención de personas con situaciones de emergencia.

En concreto, Villasmil denunció el retraso en la atención a pacientes en hospitales venezolanos.

Por ejemplo, una persona que sufre un infarto debe ser atendida en la primera hora del evento. En Venezuela, esa atención se demora hasta tres horas. Y, con ello, se reduce la posibilidad de que sobreviva.

En lo que respecta a patologías como neumonías, el retraso aumenta a cuatro horas.

Con información de EFE