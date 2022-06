José Guerra: Reservas internacionales de Venezuela vienen en caída libre - Runrun

El economista José Guerra advirtió que las reservas internacionales de Venezuela vienen en caída libre, tras compartir recientes datos del Banco Central de Venezuela.

En un mensaje en Twitter, Guerra precisó que en cinco días, el BCV perdió $200 millones.

A su juicio, esta disminución en el monto de las reservas amerita una explicación.

«¿Alguien del gobierno puede explicar el hecho de que el precio del petróleo está en récord histórico y el BCV, en lugar de ganar y acumular reservas internacionales, las pierde? Algo no cuadra. ¿Dónde están los reales?», preguntó.

Por otra parte, Guerra llamó la atención sobre el hecho de que el BCV «no se ha atrevido» a publicar los dos dígitos de inflación del mes de mayo.

«Ya Ucrania, que está invadida parcialmente por Rusia y en guerra, publicó esa cifra. Estos sujetos que en mala hora dirigen al BCV no saben el daño que le hacen al instituto«, opinó Guerra.

