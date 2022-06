Dictan pena máxima al femicida de Crisbelis Sarmiento - Runrun

El femicida de Crisbelis Sarmiento, Jesús Alcalá Romero, recibió una condena de pena máxima o treinta años de prisión.

Alcalá mató a la joven de 22 años el pasado mes de abril, en una zona rural del municipio Sotillo, al norte de Anzoátegui.

El abogado de la madre de la víctima, José Santoyo, informó a los medios que el femicida de Crisbelis Sarmiento admitió los hechos.

El sujeto reveló que violó y mató a Crisbelis bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Posteriormente, enterró su cadáver en el patio de la casa de su abuela.

Pese a la admisión, se le aplicó la pena máxima por la gravedad de los delitos.

Debo ser honesto y sincero, no he podido atender muchos casos por cuestiones de tiempo, pero los pocos que he atendido, lo hago de corazón ❤️#justiciaparacrisbelis pic.twitter.com/QM2BRrCyA8

— José F. Santoyo. (@santoyojf) June 15, 2022