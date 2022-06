Experto del IVIC sobre COVID-19 : Casos pueden dispararse si se omiten las medidas de protección y vacunación - Runrun

La pandemia de COVID-19 está lejos de terminar y los casos pueden dispararse en Venezuela si se omiten las medidas de protección y vacunación.

Así lo advirtió Héctor Rangel, doctor en virología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), durante el programa Al Instante de Unión Radio.

De acuerdo con el especialista, Venezuela está en «una etapa un poco lenta» de la pandemia, pero el número de casos en algunos sitios se mueve «de una manera rápida».

Lo anterior, explicó, ha ayudado conjuntamente con las medidas protección como el distanciamiento y el uso de mascarillas, pero alertó que ha visto que se descuidan en las calles.

«Sí hay casos en el país, sí hay casos en el mundo y esto puede dispararse en cualquier momento si no tenemos las medidas de precaución, a pesar de estar vacunados», advirtió.

En ese sentido, recordó que las vacunas tienen un nivel de protección determinado, pero mientras existan variantes que puedan escapar del impacto de la inmunización, habrá «casos no controlados por las mismas vacunas».

Sobre la pregunta de si la COVID-19 se podría transformar en una gripe, Rangel aclaró que los virus que producen ambas enfermedades no son iguales.

«El virus que produce el COVID-19 no es igual, ni siquiera parecido, al virus que produce la gripe. Hablar de que esto puede convertirse en una gripe cualquiera no me parece lo más apropiado», expresó.