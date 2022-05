En dos años se redujo a la mitad el número de quirófanos activos - Runrun

En Venezuela hay un promedio de dos quirófanos operativos por hospital, la mitad de los que se encontraban activos en el año 2019, reveló el boletín correspondiente al mes de abril de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), publicado este martes, que realiza la ONG Médicos por la Salud.

El estudio, realizado por la ONG Médicos por la Salud, calificó como una «situación de gravedad» la capacidad quirúrgica de los hospitales venezolanos y aseguró que la cifra implica el retraso en la atención médica a pacientes, pues los hospitales más grandes «tienen apenas dos quirófanos para atender a todos los pacientes» que requieren ser intervenidos.

La ENH alertó que la reducción de los quirófanos «se traduce, en el mejor de los casos, en listas de espera que en muchos casos implican meses para lograr un turno en el quirófano, pero en el peor de los casos, implican la muerte de los pacientes que necesitaban una intervención de urgencia y no había ningún quirófano disponible».

Al respecto, explican que en estas listas de espera es posible encontrar pacientes con todo tipo de condiciones, entre ellas oncológicas, cuyo diagnóstico completo depende de una intervención quirúrgica.

«Para estos pacientes en particular (los oncológicos) , estar en una lista de espera para entrar a un quirófano significa retrasar su diagnóstico y por lo tanto, retrasar también su tratamiento», apuntó el estudio.

La encuesta también reveló que el número de camas operativas en emergencia por hospital bajó de 38 disponibles en 2019 a 35 en los años 2020 y 2021.

«Es importante rescatar que los años en los que menos camas hubo disponibles fue justamente cuando estaba en su fase más aguda la pandemia de COVID-19, por lo

que, en retrospectiva, entendemos por qué durante tanto tiempo no había camas disponibles para atender al grandísimo flujo de pacientes que generó el coronavirus», señalan.

Indican que muchas razones inciden en la existencia de camas en emergencia: malas condiciones, falta de personal o insumos o por malas condiciones de infraestructura, por ejemplo, si alguna zona de la emergencia tuvo que ser cerrada por una filtración u otro problema.

«Desgraciadamente, no es extraordinario encontrar en las redes sociales o los medios de comunicación denuncias de pacientes que debieron ser atendidos en sillas de espera porque no había camillas para ser atendidos, o incluso mujeres que deben dar a luz en las afueras del hospital porque no había sido ingresada por falta de camas. Estas son realidades muy duras que todos los pacientes en Venezuela deben enfrentar para poder ser atendidos en el sistema público de salud», denuncian.