Reportan pocas hospitalizaciones por COVID-19 en centros públicos y privados - Runrun

«Lo que sabemos hoy en día es que tenemos pocas hospitalizaciones, las terapias intensivas están vacías y las muertes pareciera que no están ocurriendo como sí ocurrían en 2020 y 2021″, dijo el presidente de la SVI, Manuel Enrique Figuera

El gremio médico estaba a la expectativa de lo que podía después de los asuetos de Carnaval y Semana Santa, así como también luego de varios conciertos con asistencia masiva en varios puntos del país. «Por los momentos, no ha pasado nada desastroso, como aumento de hospitalizaciones y muertes», sostuvo

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, informó en entrevista con Unión Radio que en el país han disminuido de forma importante las hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

«En Venezuela, las hospitalizaciones por COVID-19 en centros públicos y privados no están ocurriendo (…) Lo que sabemos hoy en día es que tenemos pocas hospitalizaciones, las terapias intensivas están vacías y las muertes pareciera que no están ocurriendo como sí ocurrían en 2020 y 2021″, reveló en la entrevista.

El experto explicó que el gremio médico estaba a la expectativa de lo que podía después de los asuetos de Carnaval y Semana Santa, así como también luego de varios conciertos con asistencia masiva en varios puntos del país.

«Por los momentos, no ha pasado nada desastroso, como aumento de hospitalizaciones y muertes. Otro punto a favor es que en Venezuela disponemos de antivirales que no tenían por ejemplo en Chile, y el uso temprano de estos medicamentos salvaban vidas. El último semestre de 2021 fue mejor la cosa, porque la disponibilidad de tratamientos y de personas vacunadas hizo que, incluso con ómicron, no aumentara dramáticamente los casos ni las hospitalizaciones», agregó.

Por otra parte, Figuera recordó que el manejo de la pandemia en el país ha tenido sus zonas oscuras, como el aspecto de la vacunación.

«Las autoridades no han involucrado a los expertos en el área de la vacunación, no se incorporó a la Academia Nacional de Medicina, ni a las sociedades de infectología, medicina interna o pediatría. Muchas de las medidas que tomaron fueron politizadas. En Baruta vacunaron bajo el concejo municipal anterior y, cuando perdieron las elecciones de noviembre, dejaron de vacunar», reclamó.

De igual forma, manifestó que está en desacuerdo con la propuesta del gobierno de vacunar cada cuatro meses.

«Lo que se ha establecido hasta los momentos es que los adultos reciban dos dosis y una tercera a los cuatro meses, con cualquiera de las vacunas disponibles», aclaró.

Situación en el mundo

Respecto a la evolución del COVID-19 en el mundo, el médico recordó que en 2020 la pandemia tomó a la humanidad por sorpresa y sin inmunidad. En 2021, comenzó a haber vacunas y parte de la población que había sobrevivido a la infección tenía protección por haber sufrido la infección.

En lo que respecta a 2022, ha dominado el escenario la variante ómicron con subvariantes y recombinaciones «más contagiosas, pero menos agresivas, ya que producen menos problemas pulmonares».

«Pareciera que lo más relevante no son los casos, sino las hospitalizaciones y muertes que han bajado dramáticamente», recalcó Figuera.

¿Eso quiere decir que ya se puede considerar al COVID-19 como una simple gripe? El especialista llama a ser cautos con esta afirmación.

«EL COVID-19 todavía sigue teniendo más riegos que la gripe, porque hay muchas personas vulnerables, como las personas mayores de 70 años o con obesidad e hipertensión. Además, hay personas jóvenes que por razones, no muy bien establecidas, algunas genéticas, no responden muy bien y tienen una manifestación agresiva, por eso hemos visto a personas de 30, 40, 50 años fallecer», explicó.

Por esto, insiste en que COVID-19 es una enfermedad que es preferible no sufrirla y que es necesario vacunarse y cumplir con las medidas de bioseguridad.