Interinato destaca que las sanciones sirven para contrarrestar a regímenes corruptos tras reunión con Blinken - Runrun

Carlos Paparoni, comisionado presidencial contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, se reunió este martes, 19 de abril, con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en Panamá.

A través de su cuenta de Twitter, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, señaló que este encuentro se realizó «para abordar iniciativas de cooperación anticorrupción».

«Esta es una lucha que hemos dado durante años desde el Parlamento, denunciando la corrupción de la dictadura y buscando justicia para nuestro país», escribió Guaidó.

De acuerdo con Guaidó, la corrupción y el crimen organizado «son el mayor cáncer de las Américas y el mundo».

A propósito de este encuentro, Guaidó aseguró que las sanciones sirven para contrarrestar a regímenes corruptos.

«El mundo libre tiene herramientas para contrarrestar a regímenes corruptos y violadores de DDHH como los de Maduro o Putin. Las sanciones son una de ellas y hoy son importantes para respaldar a las sociedades que resisten», apuntó.

Por su parte, Antony Blinken escribió en Twitter: «Debemos trabajar juntos para luchar contra la corrupción en todos los niveles. Solo así podremos construir una sociedad íntegra y transparente para las generaciones futuras».

