"El Presidente es Maduro, Guaidó no representa a nadie" y otras perlas de Daniel Ceballos que se hicieron tendencia - Runrun

«Se les ha venido diciendo que con Maduro en el poder no se puede hacer nada y esa tesis está equivocada. El presidente es Nicolás Maduro, Guaidó ya no representa a nadie en el país. Ya no lo representa. Guaidó, rectifica», dijo el expreso político Daniel Ceballos en una entrevista

Tras conocer de la ruptura de Daniel Ceballos con el Voluntad Popular dirigido por Leopoldo López, Diosdado Cabello le advirtió: «Esa actitud te la van a cobrar. No les va a importar cuantas guarimbas hiciste con ellos. Te las van a cobrar, te vas a acordar de mí»

El expreso político y exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, hizo una serie de comentarios polémicos que fueron tendencia en las redes sociales.

Durante una entrevista concedida a Globovisión, Ceballos -quien a finales de marzo se unió a las filas del ala de Voluntad Popular intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia de Maikel Moreno- emitió fuertes comentarios contra la oposición y a favor del gobierno.

«Se ha venido diciendo que con Maduro en el poder no se puede hacer nada y esa tesis está equivocada. El presidente es Nicolás Maduro, Guaidó ya no representa a nadie en el país. Guaidó, rectifica», sentenció Ceballos

Ceballos, quien fue galardonado en 2017 junto a otros venezolanos con el Premio Sarajov a la Libertad de Conciencia de la Unión Europea, manifestó en otro extracto de la entrevista que «el país ha evolucionado» y que, por ende, debe cambiar el modo de hacer política.

«El país ha evolucionado, todos hemos evolucionado. Esta es otra Venezuela, no es 2014, la tragedia que tenemos hoy en la política es que existan personas, políticos, a quienes se les respeta, que estén pensando que esta es la Venezuela de 2015. Es una tragedia para el país eso, actores políticos que están pensando que estamos en el 2002, o 2015. No, no se le parece, esta es una Venezuela distinta. Una en donde, por ejemplo, los ciudadanos están interesados en resolver sus problemas, no en los políticos, sino en sobrevivir, trabajar, en ver cómo resuelven», expresó.

También, pidió escuchar a los liderazgos «emergentes» en las regiones.

«Las personas están cansadas de ese pleito, hay que visitar al país para ver cómo hay nuevos liderazgos emergiendo. Qué tragedia que la política se haya centralizado, y se haya quedado en los intereses de los políticos (…) Ahí están esos liderazgos resolviendo los problemas», acotó.

Declarado como «traidor» por Voluntad Popular

El pasado 30 de marzo, y luego de conocerse que Ceballos se unía a la facción de VP liderada por José Gregorio Noriega (designado por el TSJ como secretario de la tolda naranja), el partido dirigido por Leopoldo López lo toldó públicamente de «traidor».

«Hoy Daniel Ceballos decidió venderse, traicionar a su país y aliarse con el régimen y los alacranes de Maduro, en medio de un momento histórico que nos obliga a seguir luchando por la libertad», se lee en un mensaje publicado en el Twitter de VP.

Hoy Daniel Ceballos decidió venderse, traicionar a su país y aliarse con el régimen y los alacranes de Maduro, en medio de un momento histórico que nos obliga a seguir luchando por la libertad. #CeballosTraidorAlacrán pic.twitter.com/FvceRu9IQV — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) March 31, 2022

En la entrevista a Globovisión, Ceballos se refirió a este señalamiento y confrontó directamente a Leopoldo López.

«Voluntad Popular no es el partido de Leopoldo. Tampoco es el partido de Caballos, de Noriega o de Guaidó. Es el partido que responde a la voluntad de los venezolanos que quieren participar en democracia (…) Yo acompañé La Salida. Te acompañé también, Leopoldo, en la cárcel, y no entiendo cómo hoy, después de todo lo que hemos atravesado, de mirar hacia atrás y ver esa historia, pienses borrarla con una campaña de descrédito donde se me llama alacrán y traidor», reclamó.

De víctima de la dictadura… a cómplice de los criminales de lesa humanidad: hoy Daniel Ceballos ha oficializado su papel como traidor y alacrán. Que nadie se confunda: ni él ni los demás alacranes son de @voluntadpopular.#CeballosTraidorAlacrán pic.twitter.com/CnmTfyi6oa — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) March 30, 2022

Diosdado cambió el mazo por aplausos

En los años en los que Ceballos fue procesado judicialmente el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, emitió declaraciones en su contra, y en algunas ocasiones, hasta hizo burlas sobre sus denuncias.

Pero tras conocer que su ruptura con el VP de Leopoldo López, hasta de «valiente» lo trata.

“Este tipo, Ceballos, en las elecciones de Barinas yo lo saqué aquí, unas declaraciones que él dio, y yo dije que era muy valiente hacer eso, muy valiente”, declaró en su pasada edición de «Con el Mazo Dando» al referirse al apoyo de Ceballos a la candidatura de Claudio Fermín para dividir el voto opositor en Barinas.

También, le advirtió que VP podría tomar represalias en su contra por su postura.

“Esa actitud se la van a cobrar. No les va a importar cuantas guarimbas hiciste con ellos. Te las van a cobrar, te vas a acordar de mí. Ojalá que no (…) Te voy a decir, Ceballos: una cosa es enfrentarte a nosotros que enfrentarte a estos delincuentes. Esta gente quema viva a otros seres humanos, esta gente asesina, esta gente persigue, esta gente le dice a los gringos que te sancione, esta gente te la cobra hasta con tu familia. Estos bichos son malos, Daniel Ceballos. Yo no tengo por qué estar dándote recomendaciones, pero es una realidad”, continuó advirtiendo Cabello al expreso político.